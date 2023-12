LEPA BRENA OTKRIVA SVOJE PLANOVE ZA 2024.GODINU! Dotakla se svog BIZNISA, pa spomenula snaju Priju, a evo šta poručuje ženama

Lepa Brena,sumirala je 2023. godinu, pa se dotakla svoje karijere, snaji Aleksandri Prijović, a evo šta je poručila lepšem polu.

foto: Kurir

Brena je u intervjuu otkrila kako napreduje njen biznis sa čarapama i najavila mnoga iznenađenja za pripadnice lepšeg pola.

Na kraju ste jedne uspešne godine u kojoj ste održali niz koncerata. Sada kada sednete i razmislite po čemu poslovno najviše pamtite 2023. godinu, a šta je ono što Vas je privatno najviše usrećilo?

- Protekla godina zaista je bila veoma uspešna i veoma radna. Ono što me je najviše usrećilo je to što sam se vratila koncentraciji za velike koncerte. Veoma sam srećna što moja deca idu nekim svojim putem, i kao svaki roditelj ceo život vodite računa o deci, i kada su oni zadovoljni i srećni, tada sam srećna i ja, tada mogu da se posvetim Lepoj Breni, svojoj publici, da nađem slobodno vreme da se posvetim nekom ličnom i privatnom životu, i onda da nađem neke stvari kojima ću se baviti u Novoj 2024. godini ili u nekim narednim godinama.

foto: Nenad Kostić

Moglo bi se reći da je najemotivniji momenat zabeležen u ovoj godine bio Vaš izlazak na scenu na koncertu kod Aleksandre Prijović. Tada ste zajedno zapevale Vašu prelepu baladu, a potom i obe zaplakale. Kako sada gledate na Aleksandrin uspeh i da li smatrate da je ona pevačica „novog doba“ koja može ostvariti karijeru poput Vaše?

- Jeste, taj izlazak na scenu sa Aleksandrom, pošto sam ja solista punih 40. godina, veoma retko na mojom solističkim koncertima ,nikada nisam imala čak ni goste, retko sam čak i snimala duete, jer to sve na neki način kompilikuje, nekako mi je lakše da to sama odradim. Aleksandrin rad sam pratila od dana od kada se zabavljala sa Filipom, i ta njena posvećenost tom njihovom zajedničkom cilju, gde su prosto došli rezultati posle toliko godina. Taj njen rad, kao i Filipov, taj producensteski kreativni rad koji se nekako uvek najmanje eksponira, prosto sam na sceni doživela veoma emotivno i srećno, jer svaki čovek živi za to, da vam deca, a ona je ipak naše dete, naprave nešto u životu što žele i da ostvare svoje želje, i uvek sam mnogo više srećnija zbog ostvarenja njihovih želja, i što mogu njima da učinim i da im pomognem nešto, nego zbog nekih svojih ličnih rezultata. Taj koncert, i sva ta ljubav i energija je sve to što je ona godinama u sebi čuvala i želela, i ostvario se. Krenulo je to od Beograda, bio je to jedan drugotpan i naporan stil i način života, zbog načina i kreiranja novih pesma, snimanje spotova, rad u studiju, biranje pesama, načina oblačenja, planiranje, kada šta kada, ja znam koliko je sve to teško i naporno, prosto kada sam izašla na scenu sa njom, naravno ja nemam nikada nameru da plačem. Ja na scenu izlazim srećna, srećna sam zbog susreta sa publikom i emocije mentalne i duhovne, i naravno emocije koja nadahnuje vaš životu i vašu životnu energiju. I onda ta sreća jer su ona i Filip ispunili taj njihov san, jer je ona mislila i smatrala i verovala od malena da će biti jedna veoma uspešna pevačica, i eto ta sreća na sceni, pretočila se u jedan čvrst profesionalni i majčinski zagrljaj jer je ona za mene i dalje devojčica i zato znam koliko je bio težak put da dođe do toga. Suze su tekle od sreće i radosti i zbog svega onoga što znam kroz šta sve treba da prođe jedna žena, uspešna pevačica, majka na našim prostorima da bi bila uspešna, biće joj potrebno puno snage, strpljenja da izdrži sve, ali ja verujem u nju, i u tandem nje i FIlipa.

foto: Petar Aleksić, ATAImages

- Uvek želim da naglasim, ne verujem da iko može da pravi karijeru poput nečije i da je Aleksandrin uspeh nastao jer je njena publika videla da je ona originalna. Ona ne kopira nikoga, ona ide svojim putem, i mislim da će ona imati neki svoj put, prosto kao što svaka ptica peva svojim glasom, tako će i ona imati neku svoju profesionalnu i privatnu maršutu, i ona ne treba nikoga da kopira. Njena publika su mladi ljudi koji su rasterećeni nekom ekonomskom-političkom ili društveno-političkom situacijom, i velika sreća je da su njih dvoje izabrali baš takve pesme koje podižu energiju punu radosti i ljubavi. Ona je ptica koja peva svojim glasom, i verujem da će praviti potpuno drugačiji put koji se neće moći porediti ni sa kim.

Vaš privatan biznis ima sjajan odziv i veoma je uspešan, a da li imate nešto novo u planu čime biste obradovali svoje klijente?

- Moja priča sa čarapama je moja velika želja iz ''87 godine gde sam želela da napravim konceputlano različite vrste čarapa za različite priče i situacije. Tako su nastale Celebrity čarape koje ja obožavam da nosim na sceni, nastale su Magic čarape koje skidaju apsolutno celulit vaših nogu, zatim su nastale Fly čarape koje nosim kada zaista puno putujem, one su protiv oticanja nogu, nastale su Termal čarape koje koristim zimi i koje totalno ugraju vaše noge, a ono što pripremamo za proleće to je Fear arm brend, trake za ruke, jer sam ja polomila obe ruke pa smo na meni vrišili eksperiment u vezi tih Fear čarapa, i nastala je Lady B krema gde sa nošenjem čarapa, bermuda uspešno ravnate vašu kožu i smanju se masne naslage sa vašeg tela. Ja sam uspešno uspela da skinem sa svojih ruku kada sam ih polomila, bez ikakvog vežbanja, uspela sam da skinem sa ruku po 4cm, to spremamo za februar, mart. I za proleće i lepo pripremamo jednu interesantnu kolekciju kupaćih kostima i još neki detalja, koje će našim damama omogućiti da budu lepe i zgodne i veoma seksi.

foto: Petar Aleksić

Da li Vam je ostalo nešto sa liste stvari koje ste želeli da ostavrite u 2023.godini, a da niste ostvarili?

- Sa moje liste želja najviše mi je falio odmor, i falilo mi je vraćanje na treninge i vežbanje, ono što je prilagođeno za mene i to jako volim, a to je plivanje, šetnje, sedam dana skijanja negde na planini gde možete da skijate, a naravno u nekim dobro organizovanim sportskim centrima imate časove joge, neštoo što je jako okrepljujuće za bilo koga. Falilo mi je ove godine da se mnogo više viđam i družim sa svojom decom, a svi su toliko počeli da rade, svi su posvećeni svojim biznisima i svojim privatinim živorima, da smo mi roditelji, Boba i ja zaista ostali smo ih željni u 2023. , ali ćemo to promeniti u 2024.godini, pa ćemo imati neke datume gde ćemo morati da se okupljamo kao porodica.

Već više od godinu dana, Zvezde Granda se emituju na Televiziji Pink, ono što mnoge zanima je to da li će Brena u nekoj sezoni biti jedan od mentora?

Zaista moram priznati da sam se uspešno odmorila od estrade i od toga masovnog šoubiznisa u kojem sam bila involvirana od ''98 godine kada smo otvorila Grand produkciju i moram reći da mi zaista prija ta jedna distanca od svega toga zato što je to zaista jedan posao o kojem razmišljate 24 sata gde na kraju sebe stavite na mesto gde niste sebi na prvom mestu, već su vam svi drugi bitniji. Korona koja nas je zatekla kao šok, zaista je na neki način resetovala svo moje mentalno stanje i fizičko tako da sam postavila prioritete, veoma mi prija da se bavim sobom, svojom publikom i Lepom Brenom, da razmišljam i pravim planove šta ću da pravim i radim u nekom narednom periodu, gde je nastala ideja da se bavim čarapama. Nekako sam veoma posvećena tome i razmišljate o nekim stvarima koje su veoma važne i bitne za posao, jer nijedan biznis ne može da se razvije za godinu dana. Vi za godinu dana možete postati poznati i brend je postao poznat, međutim mi još intenzivno veoma radimo na širenju asortimana naše robe koja bi bila veoma originalna, veoma specifična za naše dame, i gde ćemo se brinuti o lepoti naših devojaka i naših žena i to je ceo jedan koncept koji vas tera da tražite nešto novo, drugačije, inovativno tako da smo na veoma dobrom putu i ja se nadam da ćemo svake godine biti sa većim asortimanom robe i da ćemo biti zastupljeni na eksluzivnim i lepim mestima sa našim saradnicima, da ćemo proširiti naše proizvode na sve zemlje bivše Jugoslavije, za sada smo zastupljeni u Hrvatskoj, Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i naravno to je posao koji treba da se širi i nadam se da će 2024.godina biti posvećena razvoju Lejdi B.

foto: Petar Aleksić

- Iskreno prijalo mi je da budem posvećena sebi i iskreno sada ne razimišljam toliko o Zvezdama Granda ali sam veoma srećna jer su Zvezde Granda i dan danas najgledanija šou emisija na Televiziji Pink i uopšte, i srećna sam što mladi ljudi imaju na jedan transaprentan način i veoma pozitivan šansu da stanu lice u lice sa poznatim ličnostima koji su u žiriju i da ih ta platforma pripremi na sve ono što će ih čekati u budućnosti kada završe sa takmičenjem.

S obzirom da se bliži najluđa noć, kome ćete Vi biti Deda Mraz ove godine?

- Ove godine ja ću biti Deda Mraz u Baru na trgu, gde ću zajedno sa publikom koja bude došla da proslavim prelazak iz 2023. u 2024. godinu, a 1.januara se radujemo što ćemo pevati na novom trgu u Banja Luci.

Decenijama usrećujete Vašu publiku pesmama i interpretacijama, a ko najviše usrećuje Vas?

- Za mene je ipak najveća sreća i radost to su moja deca, Aleksandar, Aleksandra, njihovi životni uspesi, neka pomeranja, ja imam svoj krug prijateljica sa kojim volim da se družim, da smo nekako rasterećene od žena koje se ne bave nikakvim šoubiznisom, nismo opterećene. to su moje prijateljice sa kojima mogu i da ćutim i da čitam knjigu i da se smejem i plačem, i da se veselim, to su prosto osobe koje vas prihvate ne samo kao javnu ličnost, već kao osobu iz privatnog života koja ima svoje loše i dobre dane.

foto: Petar Aleksić

Da li biste nam otkrili, šta je ono što ste Vi sami sebi poželeli za Novu godinu, a nikome još to niste rekli?

- Ja zaista spadam u grupu veoma iskrenih osoba i veoma otvorenih, s tim što pravim razliku šta je moj privatni život, a šta je ono što bih trebala da delim sa svima oko sebe. Da sam sebi poželela u idućoj godini da odovojim vreme za skijanje, da odvojim vreme za proslave nekih mojih dragih prijateljica i prijatelja, da mogu da se družim sa njima bez nekih opterećenja da sutra moram da odem na vreme sa proslave zato štosutra imam koncert i obaveze, da se malo više viđam sa svojom decom, da imamo malo više tih rasterećenih dana, da mogu da kažem "Boli me uvo za sve" jer nažalost ti dani više ne postoje, i najvažnije da budem zdrava i da se ovako dobro osećam još dugo dugo godina, i volela bih da u idućoj godini imam neku pesmu koja će mene da pokrene sa nekim dobrim tekstom, nekom dobrom melodijom, pa da sve što stoji na mom srcu i na mojoj duši pukne jednostavno kroz tu pesmu i da to mogu da podelim sa svojom publikom, da to ode u etar i u kosmos i da tom pesmom učinim ljude srećnim.

Kurir,rs/Pink/preneo/N.K.

