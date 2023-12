"VIKTOR JE MLAD ZA ŽENIDBU, NIKO GA NE SPREČAVA DA UŽIVA SA DEVOJKOM" Brena o sinovima, a otkrila je i da li je boli uvo za sve!

Lepa Brena u novogodišnjem intervjuu je otkrila svoje želje za 2024. godinu i odgovarala je na hit pitanja na osnovu naziva njenih pesama.

foto: ATA Images

- U 2024. godini želim duševni mir. Nemam posebnih želja, naročito onih materijalnih. Ono što najviše želim je duševni mir. Shvatila sam da sreća nije biti na naslovnoj strani i imati milione lajkova i kupljenih pratilaca. Sreća je nešto što osećam jer me ona leči iznutra i daje mi snagu i energiju da izdržim dobre i loše strane svog života - počinje Brena priču i dodaje da mlade ljude uči da se uspeh postiže isključivo velikim radom:

- Važno je da sva naša deca shvate da je za uspeh, osim talenta, potrebno 90 odsto napornog psiho-fizičkog rada. Želela bih da pružim primer mladim devojkama, da karijera može da se stvara dostojanstveno, ali s velikim naporom, trudom, kreativnošću, finansijama i sjajnom ekipom oko sebe. Sve što je dobro delim sa svima, a ono što je teško i pomalo loše uvek delim sa porodicom.

Brena kaže da ceo život pokušava da smanji obim posla, ali da nikako ne uspeva u tome.

foto: Privatna arhiva

- Uvek sam radila nenormalno mnogo i stalno se pitam zbog čega je to tako. Razmišljam kako ću da smanjim posao, ali nikako ne uspevam. Volela bih da Novu godinu dočekam negde u toplijim krajevima. Majami, Maldivi, Sejšeli ili Bora Bora. Negde gde je veoma toplo i da uživam u dobroj knjizi, miru, tišini i fantastičnom pogledu. Boba i ja to praktikujemo u januaru, iskreno se nadam da ćemo to ostvariti i 2024.

Balkanska folk zvezda kaže da je novogodišnje praznike najviše volela da proslavlja dok su joj deca bila mala. Stefan i Viktor su sada odrasli momci, a Brena ih ne požuruje da joj podare unuke.

- Stefan je zreo i sam treba da odlučuje o privatnom životu. Viktor neka uživa još malo, mislim da je njemu još rano za ženidbu i stvaranje porodice, ali niko ga ne sprečava da uživa sa svojom devojkom. Najviše na svetu volim kada vidim našu decu srećnu i ostvarenu - završava priču pevačica.

PET HIT PITANJA

Da li vam je pre supruga Bobe Živojinovića "sve dobro išlo osim ljubavi"?

- Kad se Boba pojavio, onda smo rešili i taj problem.

Koliko su vam "duge noge" (za igranje)?

- Dugačke su sedam milja zato što su mi pesmom i igranjem omogućile da obiđem celu planetu 15 puta.

Da li vam je i dalje "setna duša slovenska"?

- Moja duša je zaista ostala setna i jugoslovenska. Za one koje stalno mešaju taj tekst, moja duša je kosmopolitska.

Da li vas "boli uvo za sve"?

- To je ipak samo u pesmi...

Koji je vaš najveći "greh"?

- Najveći greh je ne voleti i da vas ne voli niko.

Kurir/Informer/Preneo: I.L.

Bonus video:

02:11 LEPA BRENA HTELA DA ODUSTANE OD KARIJERE: Za mladu i zgodnu devojku postoje 2 ishoda! Otkrila sve o iskušenjima u kojima se našla