JEDE ŠKORPIJE, MAZI TIGROVE I IMA NEKRETNINE U SVETU! Troši ko MILIONER, a ovako kolege pričaju o njemu: U životu nije kafu platio

Pevač Darko Filipović nedavno se našao u centru skandala nakon što ga je supruga Jasmina navodno prevarila sa njegovim drugom, pa je posle 12 godina usledio razvod braka.

Pevač je odmah posle skandala otputovao na egzotični Tajland, a čini se da mu je ovo putovanje i te kako prijalo. On je sa ove daleke destinacije podelio gomilu fotografija i snimaka, a mnogi njegovi pratioci začuđeni su šta sve sme i želi da proba.

Darko je tada degustirao škorpije na žaru, a čini se da mu se ovaj specijalitet veoma dopao. Njegovi pratioci bili su većinom zgroženi, a među njima bila je i Milica Todorović, koja je uz ovu objavu napisala: "Jao, Bože!"

Nakon ovog neobičnog iskustva, Darko je pomazio i tigra.

Osim toga, Darko je pozirao i sa iguanom na plaži i pokazao kako je mazi i uživa u njenom društvu.

Njegov kolega Nemanja Nikolić prokomentarisao je jednom prilikom vest da je njegov kolega kupio dva stana u Grčkoj i tom prilikom isprozivao Darka.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić jednom prilikom u emisiji "Ekskluziv".

