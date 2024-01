NAKON RIJALITIJA, ĆURČIČEVA POSTAJE VODITELJKA! Ana dobila PONUDU kojoj nije mogla da kaže NE, a evo o čemu je reč

Ana Ćurčič, nekadašnja učesnica rijaliti programa "Zadruga", rešila je da se oproba u medijskom svetu, a evo koje bi bilo njeno zaduženje.

Naime, kako je otkrila, nekadašnja zadrugarka će pored salona i kozmetičarskog posla kojim se trenutno bavi dobiti novu ulogu u svetu medija.

- Radim nešto što se tiče televizije... To mogu da ti kažem, a više detalja ću ti otkriti kada budem mogla - nasmešila se Ćurčićeva, a na pitanje da li to znači da postaje voditeljka, bivša zadrugarka je potvrdila:

- Pa, volela bih! Ali, specifično čega... Interesantno se nešto sprema, ali ne mogu ništa više da otkrijem, tek treba da pregovaram o svemu tome, izjavila je Ana

Podsećanja radi, kako je otkrila, Ana Ćurčić će 2023. godinu pamtiti po izdaji, ali i po, kako kaže, velikom prelomu duše koji joj se desio.

- Pamtiću ovu godinu po izdaji, razočaranjima, velikoj boli, jednom velikom prelomu duše. Nemam ja rane iz rijalitija, rijaliti sam ja, što se kaže, prebolela. Nemam ni neka vraćanja. Naravno da se setim nekih stvari, pogotovo sad kada pišem knjigu, pa se dosta stvari vraća. Koristim svaki trenutak da svoje misli ne usmeravam ka tome i to je u mom srcu stavljeno u posebnu fioku. Svoj život bih sumirala u tri reči: ideš, padneš, ustaneš! Svima nama se to desi u životu, a dobro je kada padneš, pa se podigneš. Da sam bila na dnu - jesam, ali ljudski je patiti, voleti, plakati i biti povređen. Isto tako je sve to lepo i hrabro reći - priznala je bivša zadrugarka nedavno i nastavila:

- Mnogo puta sam pala u životu. Sticajem okolnosti sam pala zbog mnogih svojih životnih situacija, pala sam i bilo mi je jako teško da ustanem. Ova godina spada u one godine kada mi je bilo najteže da ustanem. Nisam ja još uvek sva svoja i u svom elementu, ali s obzirom na to da je nova godina, obično nam svi kažu da kreću novi počeci i divni, srećni krajevi, ali ja želim sebi samo zlatnu sredinu.

