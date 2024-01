MARIJA KULIĆ NIJE DOBRO! Rijaliti zvezda progovorila o metastazama: Kod karcinoma se ne zna...

Rijaliti zvezda Miljana Kulić sumnja da je trudna sa Lazarom Čolićem Zolom, njenim bivšim dečkom, koji je nedavno napustio rijaliti "Elita" i time uspeo da bude diskvalifikovan.

Kulićeva je odlučila da dete zadrži, ako se ispostavi da je u drugom stanju, a njena majka Marija Kulić očajna je zbog ćerkinog poteza.

foto: Privatna arhiva

- Ja ne znam gde je njoj toliko izvetreo mozak da dozvoli da ima intimne odnose sa čovekom koji ni jednu devojku nije sačuvao, koji kao najveći debil prave dete svakoj. On javno priča uvek da ima nezaštićene odnose i to je njemu smešno. Njega nisu naučili da poštuje i ceni ženski rod. Za Miljanu svi znaju da ona njega voli, da bi i želela i volela da živi sa njim, da se uda i da ima još jedno dete - priča Marija i ističe da Miljaninu bebu, ako je rodi, neće imati ko da čuva.

- Bez obzira na sve to, nije smela da dozvoli tako nešto ni pod razno. Zna da čuva jedno dete bez ova. Pričao joj je psihijatar da bi on vrlo verovatno bio kao njegov otac, da ode kad sazna da mu je devojka trudna. Sve to Miljana zna i ponaša se kao psihički zaostala u razvoju. Uvek kažem, e sada se opametila, uvidela je sve, neće više dozvoliuti takve životne greške i ne. Njoj pamet ne dolazi. Prvo, ona je veliki paničar, ima strahove i ne bi mogla sama da čuva dete. Željko kada je bio beba, ona je non-stop proveravala da li diše kad spava. Drugo, moje zdravlje nije sjajno. Kod karcinoma se ne zna da li će i kada da se, daleko bilo vrati. Ja ne bih smela ni slučajno da prihvatim da čuvam decu. Moj suprug je takođe imao istu bolest, samo za razliku od mene, on nije imao metastaze - govori Marija.

foto: Pritnscreen

Miljana prema Marijim tvrdnjama nije sposobna da odgaja dete, a sigurna je da Zola tu odgovornost ne bi prihvatio, pa se komšije iz Niša plaše da bi mogla završiti u domu.

- Marija je divna baka, ona živi za Željka, ali stalno svi pričamo ne daj Bože da se njoj i Siniši nešto desi, pa to dete će završiti u Domu za nezbrinutu decu - priča komšinica Kulića.

Kurir, preneo Lazar Stanušić, Svet, Republika

