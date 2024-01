"ONI SE VOLE, RUŽNE STVARI GOVORE U LJUTNJI" Majka Teodore Delić brani Bebicu i nakon svega što joj je uradio ćerki

Majka Teodora Delić, Slavica, otvorila je dušu za jedan portal, dotakla se haosa između Bebice i Teodore koji trese region u prethodnim danima, otkrila šta misli o Nenadu kao i da li bi volela da dođe do pomirenja između njega i njene ćerke.

foto: Printscreen

Pa ne znam šta da vam kažem, Nenad voli nju i ona njega, ali je Nenad previše ljubomoran bez razloga. Nemanja je njoj dobar drug i prijatelj i ona to zna, takođe i ona ima samo prijateljske emocije prema njemu. To je sve samo prijateljski, verujte mi na reč, ja to mogu da vidim i osetim kao njena majka. Pratila sam danas ceo dan i juče šta se događalo, ne spavam noćima. Teodora se malo uznemirila zato što se Nenad ponaša tako malo više ljubomorno, jednostavno dečko ljubomoriše i onda nju to guši. Ja znam moju Teodoru ona voli Nenada i to je kraj i tačka. Ona bi volela samo malo da se druži ali to kod Nenada ne može, mora da bude stalno sa njim a ona bi volela i da ima malo slobode

Teodora je danas u toku dana rekla Bebici kako nema više nikakve emocije prema njemu i da želi da je ostavi na miru, da li mislite da je to iskreno ili je izrečeno u afektu?

foto: Printscreen/Happy

Ona je to rekla u ljutnji i besu da nema emocije, mislim da ne misli tako stvarno, Nenad je svojom ljubomorom samo udaljava, zato ona kaže da se sladi time, zato što se on tako ponaša i zato što je rigorozan prema njoj. Zato je ona rekla da se hladi inače ona voli Nenada i to je jedina prava istina. Mi nikad u porodici nismo imali tako haotične situacije, pa je za nju sve to novo. - ishvalila je Macanovića.

Kurir / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152