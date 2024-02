"KAD TI DETE BUDE ČETIRI PUTA ZA 10 GODINA MALTRETIRANO" Pevačica o vršnjačkom nasilju koje trpi njena ćerka: Spremna sam na sve

Hrvatska pevačica Nika Antolos podelila je na svom Instagramu da njena ćerka Sia već duže vreme trpi vršnjačko nasilje.

Ona tvrdi da do sada nije došlo do odgovarajućih reakcija, ona više nije sigurna kako da reaguje, te je odlučna u tome da zaštiti svoje dete svim raspoloživim sredstvima.

- Nešto se dogodi u roditelju kad je buling nad tvojim detetom u pitanju. Prvo se vodiš praštanjem, a onda se pretvoriš u zmaja. I kreneš da učiš dete istom. Vodila sam se uvek onom: "Nikad prva! Ali braniti se moraš." Sad sam dodala: "Čime i kako god odlučiš u tom trenu da je potrebno" - napisala je Nika, pa dodala:

- Moje dete nikad nije, niti će ikad dobiti ,,po guzi”. Ja sam mama koja se vodila razgovorom i uspela napraviti malu divnu, neisfrustriranu, nežnu, empatičnu, punu humora i radosti devojčicu...- napisala je pevačica i dodala:

- Iako joj je onaj temelj dobrote usađen od samog rođenja, to sebi ne mogu pripisati. I sad mi tu njenu čarobnu svetlost neko gasi cipelama. Neće ići. Oduzimam li moguću svetost detetu, jer je učim da bude "tvrda" pitam se celim putem... Ali izbora nemam. To su i meni napravili. Iako su mislili da me gaze, zapravo su me gradili.

Nika je vidno izrevoltirana time što su organi ne reaguju, iako ovo nije prvi put da je mala Sia meta nasilnika.

- No kad ti dete sa svojih 10 godina čak četiri puta maltretirano od strane vršnjaka, pod izgovorom "to ne ide preko noći", verujte mi, mama je toliko luda trenutno da je spremna na sve da zaštiti svoje malo. A kad preraste tuđe zanemarivanje svog (jadnog) deteta u moj problem, onda ja krenem i da ga rešavam. Sada idemo svim sredstvima. Ovde dvoje dece treba pomoći. Svako različitog žanra. Ljudi misle da ako za sebe ćutim na tuđe izvrnute postupke, da isto ću činiti kad je Sia u pitanju. Pogrešno. O kako pogrešno. Samo me gledajte - zaključila je ona.

