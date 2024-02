"PITAO JE ZA MOJ BAKŠIŠ" Vera Matović otkrila kako je upoznala supruga: Nije ni slutila da će harmonikaš biti ljubav njenog života

Vera Matović uživa u dugogodišnjem skladnom braku sa harmonikašem Ratimirom koga je upoznala na neverovatan način. Iako prvo nije verovala da će se zaljubiti u njega, sudbina je učinila svoje.

– Nas harmonikaši traže, njima treba pevačica. I mene je moj harmonikaš našao – ispričala je Vera svojevremeno ističući da je ona u to vreme nastupala sa svojim bratom.

foto: Kurir televizija

– Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape… Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša

Pevačicu je osvojio upravo takvim sitnicama i pažnjom, a da su privrženost, poštovanje i ljubav oni negovali još od samih početaka svedoči jedna stara porodična uspomena. U jeku popularnosti, uz supruga i ćerku pevačica se ponosno smešila sa naslovnice jednog od tada najtiražnijih magazina „Nada“, a imajući u vidu da porodicu ne eksponira javno, ovakva fotografija prava je retkost, a Vera je priznala da nije mogla ni da zamisli da će se udati baš za njega.

foto: Nikola Anđić

– Nisam ja verovala da ću se udati za njega, ali kroz to druženje mi se svideo. On je moj najveći životni oslonac, nema drugog. Ja sam u trećem mesecu trudnoće otišla u Australiju. Kada si sa osobom koju voliš, ništa nije teško. Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam “Kupi decu i slike i u Čačak“, kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni – rekla je ona jednom prilikom, a prenosi Story.

Kurir.rs/ Grand/ Preneo: M. J.