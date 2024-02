DARKU FILIPOVIĆU BIZNIS SA NEKRETNINAMA CVETA, A KOŠULJA MU KOŠTA 6 EVRA! Ponosno pokazao Versaće kreaciju sa buvljaka

Pevač Darko Filipović nedavno se našao u centru skandala, nakon što ga je supruga Jasmina navodno prevarila sa njegovim drugom, pa je posle 12 godina usledio razvod braka.

Naime, Darko Filipović oglasio se danas na svom storiju na Instagramu i napravio pravio haos na internetu kada je pokazao kopiju "Versaće" košulje, koja je cela bila u znaku ove poznate marke - od velikog natpisa na košulji do ogromnog znaka na sredini i dobro poznatih šara.

Darko je košulju pronašao po svemu sudeći na nekom buvljaku i šaljivo napisao:

"Nju kolekšn 2024. Košulja marke Versa za 6 evra" - napisao je Darko, a bilo je i onih koji su pomislili da će je pevač stvarno obući, te je usledila lavina komentara:

Podsetimo, njegov kolega Nemanja Nikolić prokomentarisao je jednom prilikom vest da je njegov kolega kupio dva stana u Grčkoj i tom prilikom isprozivao Darka.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić jednom prilikom u emisiji "Ekskluziv".

