KUĆA NA 3 SPRATA KOJA PRIVLAČI POGLEDE SVAKOG PROLAZNIKA! Ovde je odrastao Darko Filipović: Renovirao kuću a ocu kupio auto (FOTO)

Darko Filipović rođen je u Leskovcu, gde je svoje detinjstvo proveo u porodičnoj kući s majkom, ocem i sestrom u naselju Dubočica. Pevač se kasnije proslavio učešćem u prvoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda", i tada je postao jedan od omiljenih pevača na našoj sceni.

S obzirom na to da je cela njegova generacija bila vrlo popularna, imali su brojne koncerte i nastupe širom regiona, samim tim zarađivali su i dosta novca.

Sve novo

Ali Darko nije, kao njegove kolege, prve honorare rasipao i uživao u luksuzu, već je sav novac ulagao u nekretnine. Prvo je renovirao porodičnu kuću, a nakon toga je kupio nekoliko stanova u Beogradu i Grčkoj.

Dom u Leskovcu sada izgleda potpuno drugačije i jedna je od najlepših kuća u tom naselju. Trospratna kuća s pomoćnim objektima, ofarbana u jarkožutu boju, mami poglede prolaznika. Darko je pre 15 godina promenio stolariju, fasadu i kapiju, unutrašnjost kuće je takođe potpuno renovirao i kupio nov nameštaj. Naša ekipa koja je posetila Leskovac u blizini Darkove kuće porazgovarala je s njegovim komšijama, koji vole i cene svog sugrađanina.

- Darko je jedno divno dete, nije pare bacao na kafanu, kocku i provode, nego je prvo roditeljima renovirao kuću, ocu i sestri je kupio nov auto, a onda je i sebe obezbedio nekretninama u Beogradu i Grčkoj. Ovo što mu se desilo sa ženom mi nećemo da komentarišemo jer to nije naš život. On s vremena na vreme dolazi ovde i iznenađujuće je kako je i dalje lep, ima onu bebi facu. Sa svima nama je super i mi se uvek obradujemo kad ga vidimo - rekla je jedna komšinica Filipovića.

Pohvale komšija

Potom smo u obližnjoj prodavnici pitali ljude koji su tu zaposleni da li viđaju članove Darkove porodice, kao i da li viđaju pevača. - Darka ne viđamo, ali njegov otac je naša stalna mušterija. Divan čovek, kulturan i vredan. Mogao je kao i mnogi roditelji mogao da uživa u slavi i novcu svog deteta, ali on i dan-danas svoj posao radi punom parom. Kad je izbio onaj skandal sa ženom, iako su novine svaki dan bile na polici gde je on stavljao namirnice koje je kupovao, nije obraćao pažnju na to, a mi nismo hteli mnogo da ga ispitujemo - rekla nam je prodavačica iz obližnje radnje.

