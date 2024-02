"PSIHOLOG NIJE TU SAMO ZBOG PROBLEMA" Pevačica otkrila: Nije slučajno da je sve više zastupljeno među javnim ličnostima

Pevačica Mia Borisavljević gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je govorila o tome koliko je značajno da osoba poseti psihologa, bez obzira da li ima problem.

- Jako često sam savetnik i to je slučajno. Ne zovu oni mene kao da mi rešiš problem, nego tako povede se uvek neka tema gde se ispostavi da sam ja mnogo toga prošla u životu, pa da mogu možda i da učestvujem u takvim malo težim razgovorima. Ali ja imam svog energoterapeuta dugo godina, koji nije samo za razgovor već je i za uopšte tu energiju života, itd. Tako da mislim da su to neke jako važne stvari, sada je malo vremena da se o tome priča malo ozbiljnije, ali sigurno je to sve više i više zastupljeno ne samo među javnim ličnostima. Nego uopšte među ljudima koji su puno u kontaktu sa drugim ljudima. Treba jednostavno da se svako bavi sobom na taj način - istakla je pevačica.

Voditelj se složio sa pevačicom i potom napomenuo da je kod nas u društvu i dalje malo sramota da se kaže da ideš kod psihologa ili psihijatra.

- Mislim da smo sve bolji i bolji po tom pitanju. Mislim da se kod psihijatra i psihologa ne ide samo kada imaš problem. Mislim da se čak ide i da preduprediš neke stvari, i da nešto novo saznati. Recimo ja sam volela sa mojim Draganom da razgovaram, kada sam trebala da radim na nekim novim projektima, kada sam trebala da razvijam intuiciju za neke stvari ili kada sam trebala da donosim neke važne odluke. Kažem nije to samo kada imaš problem pa da pričaš o njemu. Možeš da radiš dosta kreativnih stvari u svom životu sa takvim ljudima - rekla je pevačica.

