"NEKI LJUDI NIKADA NE POLUDE, MORA DA VODE UŽASNE ŽIVOTE" Na plafonu baloni u obliku srca, Verica se pohvalila javno (FOTO)

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević već deceniju su u skladnom braku, a partneri s vremena na vreme znaju jedno drugo da obraduju.

Muž Verice Rakočević zimske februarske dane osvežio je prelepim romantičnim gestom koju je kreatorku ostavio bez daha.

Naime, dnevni boravak je Veljko Kuzmančević, napunio je balonima u obliku srca, jedan je završio i na plafonu što je kreatorka fotografisala i objavila na svom Instagramu uz reči Bukovskog.

"Neki ljudi ne polude. Mora da vode užasne živote", napisala je Verica.

Verica i Veljko su nedavno proslavili deceniju ljubavi, a u jednom intervjuu je otkrila kako je počela njihova romansa.

- Meni se Veljko nije udvarao. Poslao mi je poruku da mu se sviđa to što radim i da bi voleo da sarađujemo. Ja sam mislila da je on neki maneken... Ali, to je sve suđeno, ja sam imala ponude, ali tog trenutka kada sam odslušala te taktove njegove muzike rekla sam: "Jao pa ti si kompozitor, super". I onda smo zaista počeli da se družimo. Inače, bez obzira na moje godine stiže tu svašta i to ide na blok odmah naravno. Naravno, ništa nepristojno jer ipak koliko toliko sam valjda zaslužila poštovanje - ispričala je Verica.

Verica je veoma negovana žena, te kaže da joj danas pažnje i udvarača ne manjka.

- I danas mi se udvaraju, ali ja smatram da je to samo zbog imena jer prosto ne vidim pameti u glavi jednog muškarca da se udvara ženi od 74 godine i to muškarac od recimo 30-35 godina. Moj i Veljkov susret je potpuno drugačiji bio. Drugačije se cela stvar razvijala, on ima dobar izraz, mi smo kao nokat i meso. Ja mislim da je to jedna karmička ljubav, jedino što možda nije dobro je što se sve karmičke ljubavi ne završavaju srećno, ali ja mislim da će se ova završiti srećno - rekla je Verica u emisiji „Balkanskom ulicom“.

