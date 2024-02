TVRDILA DA JE JK PEVALA U KAFANI A ONDA JOJ MALA OD SKANDALA NAPRAVILA HAOS: U međuvremenu zakopale ratne sekire! Evo i dokaza

Da je tanka nit između ljubavi i mržnje dokaz je pevačica Jelena Karleuša kada su u pitanju njeni odnosi sa kolegama sa estrade. JK je godinama ratovala sa pevačicom Andreanom Čekić, ali otkrili smo da su poznate dame zakopale ratne sekire.

Čekićeva je pre skoro šest godina bez imalo suzdržavanja oplela po Jeleni.

Karleuša je u to vreme bila u sastavu žirija "Zvezda Granda" i često je isticala da pevačice ne treba da počinju karijeru u kafani, odnosno da traće svoj talenat tamo.

foto: Kurir televizija

- Ja sam počela da radim po klubovima u Beču.... Mogu da nađem moju sliku, imala sam 13-14 godina... Jelena Karleuša je došla da gostuje u Beču, baš u kafani. U stvari, nije ni Beč, nego mesto pored. To je baš kafana, tako da ne može da kaže da nikad nije pevala u kafani. Jeste! To što ona želi da izbriše prošlost ili nešto drugo, to se radi, to je ok - rekla je Andreana tada i započela rat sa koleginicom.

Ali JK nije ostala dužna Andreani, pa je putem tadašnje društvene mreže Tviter (današnje X) u svom stilu poručila.

foto: Kurir TV

- Molim moje fanove da ne napadaju razne Čekiće, turpije, bonseke, jer je svaki moj fan veća zvezda i ima više pratilaca od tih anonimusa - istakla je Jelena tada.

Međutim, Čekićeva je u jednom intervjuu demantovala da je za Karleušu rekla da je "sebična i neostvarene".

- Karleuša je mag za šou biznis, ona zna i ume to da radi, Jeleni zameram što ume da čačka kolege, evo na primer reći ću, Cecu i decu, pogotovu decu. Ali na kraju dana shvatimo samo da je sve to šou-biznis. Ali gotivim i nju i pozdravljam je, imamo i istog menadžera, valjda ćemo se združiti - istakla je ona.

foto: Printscreen

Očito da su Andreana i Jelena zakopale ratne sekire, pa su se zapratile na Instagramu. Karleuša prati jako mali broj kolega na pomenutoj društvenoj mreži, a među njima se odnedavno našla i Čekićeva.

