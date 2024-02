KARLEUŠA PRIZNALA: ISTINA JE! Jelena otkrila da stiže duet sa svetskom zvezdom sve se saznalo, a evo o kome je reč

Jelena Karleuša, nakon 11 godina pauze, iznenadila je publiku sa dva nova muzička albuma, "Alfa" i "Omega".

Karli je objavila 19 novih pesama i gotovo svaku je publika već na prvo slušanje zavolela, a kako smo saznali, u Jeleninoj kuhinji se još nešto specijalno krčkalo, što će uskoro ugledati svetlost dana.

Reč je saradnji i duetu sa američkom rep zvezdom Trinom, koja ima pesme sa pevačicama Niki Minaž, Keli Rouland, pevačem Ludakrisom i drugima.

Jelena Karleuša je potvrdila priču da je duet snimljen i otkrila kada će biti objavljen.

- Istina je da je duet snimljen, ali ga iz više razloga nisam stavila na albume "Alfa" i "Omega". Biće objavljen kao singl, u posebnom trenutku... Videćete", rekla nam je Karli koja će, bez sumnje, prodrmati estradu ovim hitom.

Trina je popularna još od devedesetih, kada je harala MTV listama. Njene najpoznatije pesme su: "Here We Go", "I Got A Thang For You", "Look Back At Me", "B R Right" i druge.

