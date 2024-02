SLETELI U LEDENU REKU I POGINULI: Tragična smrt troje učesnika Velikog brata PARALIZOVALA je region, ona je pokušala da ih spasi

Prošlo je 16 godina otkako su učesnici rijaliti programa "Veliki brat" poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, kada su na putu Obrenovac-Šabac automobilom sleteli u reku. Tog 29. decembra su nas zauvek napustiliZorica Lazić (24) sa Kosova, Stevan Zečević Zeka (24) iz Novog Sada i Elmir Kuduzović (26) iz grada Gračanica kod Tuzle.

foto: Printksin/Youtube

Loše vesti su od jutra obišle ceo region. Nema ko tog dana nije pričao o pogibiji troje mladih ljudi koje smo iz dana u dan gledali na televiziji, u tada popularnom rijalitiju. Zorica, Zeka i Elmir bili su napustili "Velikog Brata" i te noći hteli su da odu na žurku u Loznicu, gde je trebalo da budu specijalni gosti.

Krenuli su sa dva automobila, a u drugom su bili takođe bivši takmičari "Velikog brata", Jelena Žeželj, Tanja Obradović i njena sestra Ivana. Po Zoricu, Stefana i Elmira došao je momak Vladimir Sarić koji je trebalo da ih odveze u Loznicu. Međutim, neposredno pre nesreće, on i Elmir su zamenili mesta i bivši ukućanin je upravljao kolima. Sarić je jedini preživeo saobraćajnu nesreću.

Elmir je vozio veoma brzo, a nekoliko minuta pre nesreće Tanja ih je pozvala telefonom i zamolila ih da uspore. Ispred ulaza na most preko reke Vukodraž vozilo je izletelo iz krivine, letelo dvadesetak metara, prevrnulo se na krov i završilo u ledenoj reci. Kada je videla šta se desilo, Tanja je pokušala da skoči u ledenu vodu kako bi im pomogla, ali su je prisutni sprečili. Tanja i Jelena su od tuge i šoka pali u nesvest.

Produkcija rijalitija odlučila je da se njihov šou tada prekine, ostatak ekipe pušten je kući i to je bila jedina sezona koja nije imala pobednika.

foto: Printscreen FB

Mnogi su pričali o ovom stravičnom događaju, ali možda su svedočenja Tanje Obradović, najpotresnija s obzirom na to da je ona njihovu pogibiju gledala svojim očima.

- Svake godine se setim toga. Nijedna Nova godina više nije ista. Pretužna sam što ih nema, nisam ih zaboravila. Krivo mi je što se svaki poziv od medija svodi na to, jer me podseti na njih, na to što se dogodilo. Ušli smo u "Velikog brata" kako bi se čulo za nas, kako bismo se afirmisali, bili smo mladi, željni svega i uspeha, a dogodila se tragedija. I dalje me ljudi prepoznaju kada me vide, ali me povežu sa tom situacijom. To je za mene trauma za ceo život - rekla nam je Tanja koja sada živi u Švajcarskoj i dodala:

- Život nas vodi u drugom smeru, jurimo ka svojim ciljevima, pa se ponekad i potisnu loši događaji. Ali te stvari ne mogu da se zaborave. U Srbiju dolazim ponekad, ali nisam mogla da odem na njihov grob. Iskreno da kažem, nisam bila u mogućnosti, nije da nisam imala želju. Ali uvek dođem nešto kratko, željna sam svoje porodice.

Obradovićeva je ovo prošle godine ispričala za Kurir i dodala da je u kontaktu sa porodicama poginulih prijatelja.

- U prvom periodu nakon tragedije bila sam u kontaktu sa njihovim porodicama. Ti ljudi su mi i dan-danas dragi. Imamo kontakt, ali nije to često, ponekad se cčjemo. Sa Zekinom mamom sam prijatelj na Fejsbuku, sa Emirovom porodicom, sestrom. Ona se udala, život ide svojim putem. Zvao me je i Zoricin brat Zvezdan pre nekoliko godina, imao je nekoliko pitanja da mi postavi. Uvek sam tu za njih - zaključila je Tanja.

