ŽELELI SU DA PROPADNE, A ON SE DRUŽI SA SVETSKI POZNATIM FACAMA! Manuel Stojanović u izlasku sa Kvinsi Promesom

Za Manuela Stojanovića može da se kaže da je uspeo. On je jedan od retkih ako ne i jedini koji je profitirao nakon rijalitija. Nekadašnji fudbaler je bio učesnik "Velikog brata", a sada je fudbalski menadžer koji radi velike transfere igrača širom sveta.

Upravo takvo mu je i društvo. On živi na relaciji Srbija-Kina-Dubai, a najviše vremena provdi u UAE. Upravo tamo je izašao u provod sa svetski poznatim fudbalerom Kvinsi Promesom. U prilog tome svedoči i fotografija koju je objavio na društvenim mrežama.

Kvinsi je milioner, bivši reprezentativac koji je igrao i u Ligi šampiona i koji i danas trese mreže. Pre nekoliko godina, otkrivena je njegova mračna strana.

Poput Voltera Vajta, Promes je živeo dvostruki život i pored svih uspeha na fudbalskom terenu i gomile novca koju je zaradio tokom karijere, bio je umešan u poslove narko kartela. Pre nego što je povezan sa organizovanim kriminalom, osuđen je na 18 meseci zatvora...

Sa druge strane, šarmantnog rjaliti asa iz Pirota mnogi pamte po humoru, svađama i interesantnim izjavama koje je tokom učešća u ovakvom formatu imao.

On je 2009. godine učestvovoao u pomenutom rijalitiju, gde je stekao veliku popularnost, a nakon toga se povukao iz javnog života. Život je promenio iz korena, a iako je dobijao pnude da se vrati u šou, on je to odbio.

Stojanović sada zarađuje milione, a na svom Instagram profilu često deli fotografije sa putovanja, iz izlazaka, kao i skupocenih automobila.

Egzotične destinacije, posete najvećim evropskim stadionima uživanje u društvu lepotica, izlasci po svetskim metropolama samo su deo njegovog sadašnjeg života.Stojanović je uspešan poslovni čovek, a mnogi nisu verovali da će daleko da dogura. Od većine rijaliti učesnika iz njegove sezone, on je najbolje prošao u životu.

