"POTRUDIO SAM SE DA DOĐEM DO NJEGOVIH NAJBLIŽIH..." Manuel slomljen zbog smrti Radašina, porodici Miljković poslao novčanu pomoć

Učesnik rijaliti programa "Veliki brat" i "Farma" Radiša Miljković, poznatiji kao Radašin umro je pre par dana u svom rodnom selu Ljupten, između Aleksinca i Niša.

Ova informacija duboko je potresla Manuela Stojanovića. Fudbalski menadžer je s njim bio u rijalitiju "Veliki brat" i ima samo reči hvale, a koliko mu je bio drag, svedoči i to, na koji način je rešio da pomogne njegovoj porodici.

foto: Printscreen

- Tužna vest o smrti Radašina me je zatekla van Srbije i duboko potresla. Iako nismo bili u kontaktu poslednjih nekoliko godina, pamtim ga kao vedrog i veselog čoveka dobrog srca koji nas je sve zasmejavao svojim humorom. Kada sam čuo vest, potrudio sam se da dođem do njegovih najbližih i ponudim im pomoć, koju su ispočetka odbili, jer su skromna i poštena porodica kao što je bio i on. Na kraju sam uspeo da ih ubedim i pošaljem novčanu pomoć, to je najmanje sto je zaslužio.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Damir Dervišagić

Podsetimo, Radašin je juče sahranjen u svom rodnom mestu. Radašinova porodica i ostala rodbina okupila se na groblju u mestu Ljupten kod Aleksinca, gde su ga ispratili na večni počinak.

Kurir.rs

Bonus video:

00:59 U PREGOVORIMA SMO ZA ARENU! Slavica Ćukteraš o jubilarnom koncertu prve postave Zvezde Granda: EVO DA LI ĆE DOĆI DO REALIZACIJE