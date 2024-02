PSOVAO MI JE PRVI I DRUGI RED NA SAHRANI! Miloš Bojanić otkrio ko mu je NAJLJUĆI protivnik: Imali smo "bliski" susret nakon Farme!

Pevač Miloš Bojanić gostovao je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića na Kurir tv i tom prilikom birao između svojih najžešćih rivala sa kojima je svojevremeno učestvovao u rijalitiju Farma i odneo pobedu.

U Konkurenciji top 5 našli su se Nemanja Stevanović, Zorica Brunclik, Đus, Firči i Dragan Marinković Maca.

Najpre se između Zorice i Nemanje opredelio za Nemanju:

- Za Zoricu znam da je ovako van kamera suštinski u redu žena, a ovaj mali je bio onako bezobrazam, neprijatan. Tako da sa njim sam bio u lošijim odnosima.

Sledeći par bili su Nemanja i Ivan Fece Firči.

Kada ih je ugledao Miloše Bojanić je uzdahuno:

- Uh..

Ubedljivu pobedu odneo je Firči .

- Naravno Firči. Druže, čovek mi psovao prvi red na sahrani, drugi, treći sve do onih na parkingu. Šta dalje da pričamo. Sreli smo se jednom u sudnici posle Farme. On je uvredio mog kuma koji je Mađar i on ga je tužio. Morao sam ići kao svedok i tad sam ga sreo. Vrlo neprijatan susret, ali ne bih too da komentarišem.

U konkurenciji su se pored Firčije zatim pojavljivili, Đus i Dragan Marinković Maca, ali su lagano otpali,a Firči ostao na ubedljivo prvom mestu kao najljući Bojanićev rival iz Farme.

- Svi su oni za njega male mace - rekao je.

Kurir.rs

