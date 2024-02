"LJUDIMA SAM BILA SMEŠNA" Snežana Đurišić o prvom susretu sa Vanjom! Pevačica otkrila da je ginekolog poznavao njenog supruga

Snežana Đurišić i njen partner Vanja Milošević dokaz su kako ljubav ne zna za godine i prolaznost i kako je moguće da se srodne duše pronađu onda kada se najmanje nadate.

Iako su u romantičan odnos uplovili pre sedam godina, njihov prvi susret dogodio se pre više od dve decenije kada nisu mogli ni da naslute da će im se putevi ukrstiti.

foto: Kurir televizija

Snežana je sada u intervjuu za domaće medije otkrila kako je protekao njihov prvi susret.

- Nisam čak imala ni viziju kako bi trebalo da izgleda osoba koja bi se meni kao dopala, da bih ja želela sa njim da živim do kraja života. Nekako kada sam srela Vanju i kada smo počeli da pričamo, on čak nije ni znao da sam ostala bez supruga. Poznavao ga je, naravno. I bio je baš onako šokiran. Nekako, nešto... neki fluid je postojao. To se prosto oseti - kazala je Snežana i priznala da joj je bilo neprijatno zbog njenih godina.

- I sada, možete misliti mene u tim godinama da se meni tako nešto dogodi. Ja sam ljudima verovatno bila smešna, ali ja sam uživala. Ja sam bila zaljubljena najstrašnije - kazala je pevačica koja je potom objasnila kako je došlo do ljubavi između Vanje i nje:

- To prijateljstvo... Da bi ti se neko dopao, moraš da sedneš s njim i da ga pogledaš, da ga čuješ i onda tu negde da vidiš da li... Obično mi tražimo, pa mislim i oni čak kad hoće ženu za neko vreme ili neko duže vreme... To moja mama kaže:"Ona je žena za duže vreme". I ovi mlađi, slušam svog unuka koji kaže: "Mora da misli isto kao ja" - zaključila je pevačica.

Kurir.rs/ Informer/ Preneo: M. J.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC