ZOKI ŠUMADINAC POBESNEO NAKON ŠTO GA JE ANA NIKOLIĆ UPOREDILA SA RASTOM: Bedna je i bolesna, molim se za njeno zdravlje

Zoki Šumanac, oštro je reagovao nakon što ga je Ana Nikolić uporedila sa bivšim partnerom Rastom.

Bivšem zadrugaru se takav potez pevačice nije ni malo dopao, prvenstveno, jer ju je, kako ističe u izjavi za Kurir, podržao kad joj je bilo najteže.

foto: Damir Dervišagić

- Ana je bila dobar vokal i dobra pevačica nekada. Pokušava sada da nekoga sprda, zato što je nebitna, publika je ismejala za sva vremena. Vukla se po studiju, nastupima, binama, pijana, sprdala se sama sa sobom. Od toga nema ništa gore ni žalosnije. Sada kad je izgubila sve što je gradila mora da se hvata osoba poput mene, koji gradim svoj put na normalan način i bez skandala - počeo je Zoki, pa se osvrnuo na Anin odnos sa Rastom:

foto: Kurir Televizija

- Priče o meni koje su izašle ranije su čista izmišljotina ljubomornih mišića koji se zadovoljavaju mrvicama koje padaju sa stola bogataša. Ana se stalno hvata i Raste jer jedino tako estradno i diše. Dok se za nekog ne zakači nje nema nigde. To je jako bedno i bolesno sa njene strane. Da sam na njenom mestu bilo bi me sramota, nigde se nebi pojavljivao, vratio bih se u mišju rupu iz koje je izašla. Ja sam bio uz nju i podržavao je preko mreža, u mojim tv gostovanjima kada se desio onaj skandal . Za to trebalo bi da bude zahvalna. No, svakako takve osobe bez razuma, mozga i srca, ne znaju biti pristojne. Moj je savet da pod hitno ode kod dobrog psihologa, a do tad ću se moliti i paliti sveće za njeno zdravlje. Jer to pravi hrišćani i prave osobe rade - izričit je bio Šumadinac.

