"BIO JE MOJA NAJVEĆA LJUBAV" Potresna ispovest Zorice Marković nakon smrti Brace: Sin je pao u nesvest kad je čuo...

Poznata pevačica Zorica Marković otvorila je dušu o bolnom gubitku. Naime, Nedeljko Braca Zatezalo, njen prvi suprug preminuo je 30. januara, nakon kraće i teške bolesti.

- On je bio najlepši deo mog života. Mi nismo mogli skupa, ali smo ostali u dobrim odnosima, imamo našeg sina. Fokusirala sam se na sina jer je njemu jako teško, što je i normalno. On se jako teško s tim suočava. Braca je bio jedan veliki gospodin i legenda u ovom gradu. Ilija treba da nastavi dalje. Mi smo proklet narod, tako ružne stvari pisati o čoveku koji se još nije ohladio ja to ne mogu da shvatim. Ovo je strašno. Ne može čovek u miru da nekog odboluje. On je bio bolestan, bio je ponosan čiovek, nije hteo da nam kaže da je toliko opasno. Nije hteo da nam priča, hteo je da nas sačuva. Bio je svestan, znao je i ćutao. Došao je kraj, neka mu je laka zemlja... Čuli smo se nekoliko dana pre nego što je premininuo, rekao je da mu ništa ne treba, da ima sve. Bio je moja najveća ljubav, Ilija baš liči na njega - rekla je Zorica i dodala:

foto: Ana Paunković, Privatna arhiva

- Bili smo kod kuće i brat je javio, bili smo u šoku jer se prebrzo to desilo. Ilija je pao u nesvest, bile su to strašne scene... Za njega je to veliki gubitak. Nije se nikada žalio ni na šta. Rekao nam je zajednički prijatelj da ne izgleda dobro, da se promenio, bolest je bila brza i neizlečiva. Niko nije savršen, on je bio specifičan, živeo je kako je hteo, što sam ja poštovala. Za mene i moje dete je bio najbolji, nigde nije bilo savršeno, pa ni kod nas. Znali smo šta je istina - poručila je pevačica za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Zorica Marković iz braka sa Bracom ima sina Iliju za koga ističe da je najbolje dete na svetu.

