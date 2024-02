"TO MI JE NAJVEĆA TRAUMA KOJU SAM DOŽIVEO!" Bane Mojićević otvoreno o razvodu, progovorio i o novoj ljubavi

Pevač Bane Mojićević progovorio je o razvodu od supruge Milice, koji se dogodio pre nekoliko godina, nakon šest godina braka.

- To što sam ja bio veran, ništa ne znači. Kad nešto ne funcioniše bolje je da se ljudi raziđu na vreme. Godinu dana smo se zabavljali, a šest godina smo bili u braku. Svakako je bolje da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. To mi je najveći stres i trauma koju sam doživeo. Čovek se bori da to toliko ne utiče na njega, naravno da jeste uticalo, ali dovoljno je vremena prišlo da mogu normalno da funcionišem - kaže Bane i dodaje:

- Bolje je da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. Lakše je kad imaš podršku, ali ako to nemaš, onda ideš dalje sam. Nisam našao novu partnerku, nema potrebe to da se krije. Muzika je za mene najbolja terapija i najbolji prijatelj u svakom trenutku,a naročito u onim najtežim - otkrio je pevač u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Podsetimo, pevač se pre tri godine se zvanično razveo od supruge Milice, sa kojom ima sina i ćerku. Njih dvoje par godina pre zvaničnog razvoda su se rastali i nisu živeli zajedno, a Bane je izbegavao da priča o bračnim problemima, te gotovo niko nije znao za njihov rastanak.

