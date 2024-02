VOLELA 20 GODINA STARIJEG, POSLE 7 GODINA GA OSTAVILA Vesna de Vinča osetila neku vrstu BESMISLA, dovodio je u stan svakakve ljude

Vesna de Vinča bila je udata za novinara Milana Langa koji je preminuo 1994. godine. Vesna de Vinča je nakon završenog ekonomskog fakulteta odlučila da se uda za novinara Milana Langa koji je bio 20 godina stariji od nje.

Ona je u to vreme radila u centralnom komitetu Srbije, a istovremeno i spremala magistarski rad. Vesna je nedavno govorila o ovom periodu svog života.

"Milan Lango je bio značajan u novinarstvu, on je prvi radio VIP tekstove, imao je svoju rubliku u Novostima koje su tada imale milionske tiraže. Rublika se zvala ‘Klub poznatih’, a on je tada objavljivao ličnosti iz kulture i svih oblasti, a usput se družio sa Tomom Zdravkovićem, Momom Kaporom, a Zvonko Bogdan nam je pevao na uvce. Mi samo tada izlazili u hotel Union, sedeli za stolom, pili smo svi, a ja sam radila magistarski rad. Oni su svi znali tajnu života, učila sam od njih, a pre svega od našeg kuma Bate Živojinovića. Nekako sam i preko Langa upoznala jedan svet koji do tada nisam znala, svet kulture, umetnosti, slikarstva. On je bio menadžer Luisa, on ga je gurao. Oliver Mandić je dolazio kod nas kući, među prvima sam slušala njegov prvi album i sa njim pevušila", ispričala je.

Ona je sa Milanom Langom provela sedam godina u braku, a kako ističe živeli su jedan boemski život.

„Uopšte nije bilo bez kafane. U jednom trenutku sam poludela, ja sam paralelno radila u centralnom komitetu Srbije. Sa jedne strane sam radila ozbiljan posao, a sa druge idem u kafanu, u hotelu Union su se svi nalazili, tamo su se radili i intervjuu, družili smo se intenzivno sa jako poznatim pevačicama“, rekla je Vesna, a onda i otkrila zašto je odlučila da stavi tačku na njihov brak.

"Osetila sam neku vrstu besmisla u daljem životu. Mi smo imali stan, književnik Radomir Smiljanić nam je pomogao da napravimo potkrovlje, to je bilo preko puta zoološkog vrta. Budila nas je rika lavova, to je bio fenomenalan stan. Onda sam shvatila da nam u stan ulaze ljudi koji su besprizorni, ne donose ni cvet, tada sam rekla da moram da završim magistraturu, stalno nešto seckam. Onda sam kupila za piće ono veliko bure, i rekla - evo vam ovde bar i frižider, ja odoh da radim. Suština je bila što je on imao prekrivenu ljubomoru, bio je više od 20 godina stariji od mene. Ja sam ga volela i kada sam ga ostavila, tradiocionalna sam žena, nisam ga varala, ali je on pokušavao da mi uzme energiju i onemogući da se razvijam", bila je iskrena Vesna.

