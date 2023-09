"GDE NAĐE OVOG MATOROG LUDAKA": Bata Živojinović je venčani kum poznate dame, a želeo je da mu ona bude snajka

Novinarka Vesna de Vinča bila je u braku dva puta. Njen prvi suprug,novinar Milan Lango, bio je od nje stariji 20 godina, a s obzirom na to da joj je otac preminuo kada su započeli vezu, u njemu je tražila zamenu za očinsku figuru. U ispovesti za Kurir otkrila je i da joj je kum čuveni Velimir Bata Živojinović.

foto: Privatna Arhiva

Od prvog muža Milana Langa sam se uspešno razvela posle sedam godina napornog i interesantnog braka. Opčinio me je i oteo sa postdiplomskih studija. He-he! Bio je stručnjak za mlade devojke i mnogo stariji od mene. Posle mene se ženio nekoliko puta. Pitala sam ga na početku naše veze, kada me je opsedao: "Pa dobro, bre, Lango, ti kad god se zaljubiš, odmah hoćeš da se ženiš?!" Familija je bila u šoku. Bilo je naporno, ali uzbudljivo i saznajno to vreme s Langom. Živela sam s njim boemski život, sa sjajnim intelektualcima koji su baš pili. Toma Zdravković, Dragan Toković, Moma Kapor, Brana Crnčević, Dragoš Kalajić, pa ekipa iz SKC Vučelić, braća Kljakić, Danilo Lazović. Bila je to ekipa opasnih umetnika i intelektualaca. Zahvalna sam što sam imala tu šansu da se kao mlada družim s njima i učim od njih.

foto: Damir Dervišagić, Screenshot

Kaseta

Kad sam ga napustila, otišla sam u Budvu, da se smirim kod mame. Došao je tamo, a pošto nisam htela da ga vidim, dao je mami kasetu sa snimljenim pesmama za mene koje je producirao sa Arsenom Dedićem. Lango je pisao tekst, a Arsen muziku. Besno sam bacila kasetu u đubre. Mama ju je izvukla i sačuvala. Nikad je nisam preslušala, ali moraću.

foto: ATA Images

Bata Živojinović

Kum nam je bio genijalni Bata Živojinović, s kojim sam ostala prijatelj sve vreme. Kad me je Lango predstavio Bati, budući kum je rekao: "Pobogu, dete, vidiš kako si lepa i pametna. Gde nađe ovog matorog ludaka sa crnom i belom patikom?! U stvari, igraj se malo s njim, a posle ti evo moj sin Miljko. Sine, dođi da upoznaš Vesnu..." Šalio se, ali znam da je to pomalo i mislio. Počeli smo zajedno jedan projekat za Kinu, ali dovršiću ga s Miljkom.

foto: Vladimir Šporčić

Vesna de Vinča govorila je i o svom drugom braku i svojoj najvećoj ljubavi.

"Predrag je bio blagoslov. Blag i stabilan muškarac, kakav samo i može da bude alfa mužjak. Bio je filozof, moj učitelj i moje sve. Skoro sam umrla od bola kad je otišao na nebo", ispričala je čuvena novinarka.

