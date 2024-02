"JA NJEGOVU ŽENU NISAM GLEDAO" Željko Šašić o trenutku kada je saznao za Lukasa i Sonju: Bio je lažni prijatelj...

Aca Lukas i Željko Šašić godinama su bili prijatelji, a sve je puklo kada je Lukas započeo vezu sa njegovom suprugom Sonjom Šašić.

foto: Nikola Anđić

Oni su od tada u sukobu, a Željko je u jednoj emisiji progovorio o njihovom prijateljstvu i trenutku kada je saznao da su Aca i Sonja zajedno.

- Družili smo se Lukas i ja. Više sam ja kapirao njega kao prijatelja, nego on mene. Bio je lažni prijatelj. Iz njegovog ponašanja bilo je teško zaključiti da će biti takav kakav je ispao posle. Voleo sam ga ko prijatelja, on je uvek bio nestašan, uvek sam mu bio glas savesti. Čudni su to likovi. To je bilo šokantno za mene, kad sam saznao za njega i Sonju, ali smo svi nastavili svoje živote. Ja njegovu ženu nisam gledao. S tim njegovim okruženjem je bilo teško raspravljati se. S njim mogu da se pomirim, ali da se družim neću. Mi smo i razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da se razgovara, dok ste vi novinari mislili da smo u sukobu - rekao je Željko.

Šašić se prisetio početka ljubavi sa Sonjom, koja mu je kasnije rodila ćerku Sonju.

- Moja prva turneja u Nemačkoj je krenula baš iz tog grada gde je Sonja živela. Tamo smo počeli da se viđamo i malo-pomalo rodila se ljubav, a posle i Sofija - rekao je on tada i dodao da se jednom pojavila u njegovom spotu.

- Bio sam protiv toga da se ona meša u moj posao, ali je imala želju da bude u mom spotu, to sam shvatao isključivo profesionalno. Dobro se snašla. Tad je bila mlada i zgodna, verovatno je htela da ima neku uspomenu.

foto: Printscreen/Instagram

O krahu braka sa Sonjom

- Bila je jako ljubomorna i nezgodna. Nije bilo lako biti devojka Željka Šašića u to vreme. Različite smo ličnosti, imamo različite želje i potrebe. Zbog tih različitosti ljudi se i razvode. Svako ima neka svoja očekivanja od partnera u bračnoj zajednici. Nije ni bitno ko je kriv, živi smo i zdravi. Nismo mogli da se dogovorimo, a najgore je to kad sa nekim treba da živiš u četiri zida, a da to nije neka atmosfera koja treba da bude. Svako je sebi dao neku drugu šansu. Ne znam ko je tu više dobio a ko izgubio. To su bili trenuci koji ne vode ka dobru. Moramo sebe terati da idemo napred, nije kraj sveta. Nemam nikakav odnos sa Sonjom, niti kontakt - objasnio je pevač u jednoj emisiji.

