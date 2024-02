MAJKA NADE TOPČAGIĆ JE ŽIVELA U KAMP KUĆICI! Ovo je prava istina o životu naše folk zvezde: Nada se ljutila...

Pevačica Nada Topčagić rođena je u selu Tarevci u Republici Srpskoj, koje je obišla ekipa jedne emisiji kako bi saznala pravu priču o pevačici koja je već dugi niz godina na estradi.

Rodna kuća Nade Topčagić nalazi se u selu Tarevci, a tu je i kuća koju upravo sređuju Nadini sestra i zet, a o pevačicinom privatnom životu malo toga se zna.

Nažalost, selo u kom je rođena pevačica iako broji oko 2000 ljudi, pusto je jer većina stanovništa živi u inostranstvu.

- Od oca je bilo tu, ovde je ona rođena ja mislim - pokazao je meštanin sela Tarevci kuću, a znao je da kaže i ko danas živi tu:

- Tu živi njena strina i žive od strica ćerka i zet.

Jedna od kuća u kojoj su radovi bili u toku upravo je ta koju je ekipa i tražili, a u dvorištu se pojavio Nadin zet koji je bio raspoložen za razgovor.

- Prošle godine smo fasadu radili, a ove godine unutra - objasnio je Nadin zet i odmah nastavio:

- Tu je od Nadinih roditelja kuća bila - kaže pevačicin zet pokazujući plac i mesto na kom se nalazila rodna kuća folkerke kao i to dokle se imanje prostire.

- Ovo dvorište ovde. Inače je sve njihovo bilo, ide tamo skroz do Rječanskog puta gore. Žena je to sad nasledila od mame. Nada i njen muž Zlatko su rekli neka vam to baba prepiše, kaže: "Da ne može ni moj sin da dođe da kaže to je od moje babe" - kaže sa osmehom Nadin zet i dodaje:

- Nada je izašla nama u susret, rekla je vi ste se brinuli za mamu.

Ljubazan Nadin zet pokazao je i kuću koju trenutno sređuje kao i kako sve izgleda unutra.

- Ovde je bila njena mama - pokazuje prizemlje kuće, a onda nastavlja da sprovodi kroz ostale prostorije.

Zet kaže da Nada nije još uvek dolazila da vidi kuću ali da voli da dođe u svoje rodno selo.

Postoje poznate ličnosti o kojima godinama mislimo da znamo baš sve pa nas ona prava istina uvek iznenadi, e baš takva je i istina o životu Nade Topčagić i o tome ko je ona zaista.

- Njih su tri sestre, najmlađa sestra Nadina i od žene moje je umrla u izbeglištu u Austriji. Njena ćerka je živela sa babom, sa Nadinom mamom... Ovde su živele njih dve. Ja sam otvorio račun, slao pare iz Nemačke, a oni su radili tu - kaže zet Nade Topčagić.

Nadu su, nažalost zadesile porodične tragedije, ali, po rečima njenog zeta, najteže je podnela gubitak majke.

- Jeste, kao svaki roditelj, roditelj se samo jednom ima, nema više. U godinu dana su umrle moja mama i njena mama. Umrla je moja mama, u isto vreme iduće godine umrla je njihova mama, moja tašta - kaže Nadin zet.

Zet je o Nadi imao samo reči hvale, a onda se osvrnuo i na priču o tome da je pevačicina majka živela u kamp prikolici.

Kako zet kaže majka Nade Topčagić je ostala da živi u selu i kada je imala mogućnost da se preseli kod ćerke u Beograd.

- Posle rata kada je mama njena došla, moja tašta, ona je bila tu jednu godinu u kamp kućici, jeste živela je, ali neko je dao izjavu kaže da je bila čitavo vreme tu u kamp kućici, a samo jednu godinu je tako bila. To je odavde bio neki trag pa se i Nada ljutila kaže: "Pa kako može tako da govori" - kaže Nadin zet.

