"NE VOLIM KAD SE DRZNU A ONDA NEMAJU SVOJ STAV" JK joj dala vetar u leđa, evo šta Dunja misli deceniju kasnije

Dunja Ilić eksluzivno, nakon deset godina medijske ilegale, prvi put u emisiji "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić otkriva detalje svog života o kojima je do sada ćutala.

foto: Zorana Jevtić

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati. Sve o turbulentnom životu Dunja otkriva za Kurir i staje na put svim nagađanjima.

foto: Zorana Jevtić

Ajla je u emisiji otkrila i čija joj je podrška u periodu građenja karijere mnogo značila. Jedna od retkih koja je javno istupila i podržala pevačicu kao mladu nadu, bila je Jelena Karleuša.

- Jako sam ponosna na to što me je ona podržavala, zato što se meni ona jako dopada kao ličnost. Hajde, prvo ću je posmatrati tako, pa tek onda kao nekoga ko se bavi muzikom. Dopada mi se izuzetno kao ličnost, zato što ja ne volim ljude koji se drznu da se bave javnim poslom, a nemaju nikakvo mišljenje i stav. Kakav si ti to čovek ako nemaš ni jedno ni drugo?! Čemu ti služi mozak, ne razumem? - rekla je Ajla i dodala:

foto: Privatna arhiva

- Imam utisak kada bi nas dve popile kafu da bi pričale pet sati bez prestanka o svakoj temi. Možda bi imale i različito mišljenje, ali bi imale pokriće. Mnogo sam ponosna na njenu podršku.

