OVA LEPOTICA JE SUPRUGA DEJANA PETROVIĆA: Retko se zajedno pojavljuju u javnosti, muzičar je krije kao zmija noge (FOTO)

Poznati muzičar Dejan Petrović već godinama je u skladnom braku sa Brankom, sa kojom ima ćerku Jovanu, a svi zajedno žive u domu u Užicu.

Dejanu je velika podrška supruga Branka, a svaki slobodan trenutak provode zajedno.

- Nedostaje nam Dejan u svakodnevnom životu. Mogu da nosim kuću kao žena, supruga, ali on je ipak stub porodice - rekla je lepa Branka jednom prilikom o obavezama supruga, najboljeg našeg trubača.

Inače, Dejan je rekao da voli Užice i svoj kraj.

- Rođen sam u selu Dubokom. Često sam tamo, maltene svaki drugi, treći dan. Mislim da je ovde mnogo lakše živeti sa mnogo manje stresa nego u većim gradovima poput Beograda. Volim naravno i Beograd posao mi je vezan za njega. Ja sam za dva sata u Beogradu, završim i svirku i snimanja. Noću se vraćam imam dečka koji odgovara za moju bezbednost na putu. Negde mi je dosta lakše da živim tu i da dete podižem i vaspitavam u manjem gradu. Mogu dosta stvari da stignem i da odem do Zlatibora i da odem do sela. Ja pre stignem do centra Zlatibora nego vi u Beogradu, od Novog Beograda do centra grada- rekao je nedavno Dejan, pa dodao koliko znači podizati dete u manjoj sredini.

- Pa više se vodim odrastanjem današnje dece, mislim da je dosta kvalitetnije bilo odrastanje moje generacije u našoj državi nego sada. Deca se danas rađaju sa fakultetima, pogotovo pored ovih društvenih mreža i aplikacija. Deca danas znaju sve. Upoznao sam mnogo ljudi koji su odrastali kao ja na selu, ali nerado govore o tome i video sam da se mnogi stide toga. Ja se ne stidim toga odrastao sam u selu, osnovnu školu sam završio u susednom selu jer moje selo nema školu. Išao sam svakog jutra sedam kilometara u jednom pravcu i isto toliko u drugom. Čuvao sam ovce i krave, imamo u selu 13 hektara obradive zemlje, to je poljoprivredno domaćinstvo kao svaka seoska kuća. Pored svega toga sam učio trubu i školu, doduše više trubu nego školu.

Na pitanje da li je ćerka povukla talenat na njega, Dejan je rekao:

- Jovana je počela da svira klavir i odustala je od toga. Pronašla je sebe u grafičkom dizanju, fotografiše, pravi neke filmiće već je u tom umetničkom svetu. Meni je najbitnije da bude srećna u tome što radi. Nisam od onih koji traži da moje dete nosi teret svog roditelja, ako sam ja kao mali ostao bez oca i morao sam da radim nek ona bude dete i odrasta kao dete. Voli prirodu i životinje, ima čak i svog konja i neka uživa u tome i bude dete skladno sa svojim godinama.

