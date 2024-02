"DA LI DA ZAPLAČEM ŠTO NISAM OVAKO ZGODNA?!" Perućicina žena van sebe: Pa i on se ugojio, starimo...

Folk pevač, Ljuba Perućica i njegova izabranica Katarina Kolozeus, već duže vreme uživaju u skladnom braku a pre samo par meseci postali su ponosni roditelji malog Alekseja.

Da između njih cveta ljubav i sklad, jasno je kao dan na osnovu sadržaja koji svakodnevno postavljaju na društvenoj mreži Instagram, međutim kako i obično biva kada se zaljubljeni malo previše opuste i krenu da uživaju u svim čarima ljubavi, nabaci se i neki kilogram viška.

Katarina je na gore pomentuoj mreži, postavila fotografiju sa jedne plaže na kome se nalazi zaljubljeni par, a ono što je primetno jeste da je Katarina zategnuta kao praćka, a ni Perućica nije bio za bacanje:

- Šalje meni muž našu staru sliku, od pre godinu dve, gledam i pitam se da li da zaplačem sto više nisam ovako zgodna, zašto sam tada mislila da sam strašno debela i da li će moje telo ikada više ovako izgledati? Onda kažem ma da li je to uopšte bitno, da li će me izgled učiniti srećnijom? Pa i on se puno ugojio, starimo – napisala je Katarina ispod zajedničke fotografije koju joj muž poslao.

Međutim, Katarina je rešila da stavi tačku na sedelački način života i krene da radi na sebi punom paraom, pa se na pomenutoj objavi nadovezala:

- Onda ponovo razmislim i kažem pa šta ako starimo, valjda treba da budemo zadovoljni sobom i da treniramo , da se hranimo zdravo? I eto tako vam ja odlučim da je vreme za promene i da okrećem novi list. Počinjemo da treniramo i da vodimo računa o ishrani. Na kraju dođe veče, “zavalimo se” u garnituru, pustimo seriju, pogledam Ljubu i pitam ga „šta ti se jede, ali molim te da je nešto konkretno sa puno sosića“. I eto, toliko od nas i našeg zdravog života. Izgleda da ćemo ipak biti debeli i srećni – dodala je Katarina.

