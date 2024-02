OTKRIVENA PRAVA ISTINA O JELENI TOMAŠEVIĆ! Komšije nisu želele da ćute: Otac joj je predivan bio, a ona...

Pevačica Jelena Tomašević je rođena u Negotinu ali njeni roditelji su odlučili da njihov dom bude u Kragujevcu gde je ova talentovana i popularna pevačica provela najbezbrižniji deo svog života o čemu pričaju njene komšije, prijatelji i sugrađani.

Jelena Tomašević sa ponosom uvek ističe odakle je, a na nju su ponosni i svi njeni sugrađani koji su život pevačice i sve one lepe ali i teške trenutke komentarisali.

- Jelena je i kao mala bila super i sada je super. Ponosan sam na njen uspeh, svaka joj čast. Dolazi često, a od kada joj je otac umro i češće. Sve najlepše joj želim - rekao je jedan stariji komšija kog su zateki u dvorištu svoje kuće.

O velikom gubitku koji je doživela Jelena nije odmah govorila u javnosti, a njene komšije su otkrile koliko joj je bilo teško u tim trenucima i kako je pevačica prebrodila ovaj težak period.

- Tetka mora da kaže sve najlepše kao što i jeste. Super je u Kragujevcu, boli glava. Tu je odrasla, tu je njena rodna kuća. Familija smo. Pamtim je samo po lepom i dobrom. Vaspitano i kulutrno dete od dobrih roditelja. Uradili su svi i ona i Darko, sve što je mogla da uradi uradila je da mu produži život, da ga spase, ali nažalost nije mogla. Divna je Jeca - kaže Jelenina tetka koju su mediji sreli nedaleko od porodične kuće Tomaševića.

Jelena je veoma vezana za svoju porodicu, iako to u javnosti retko pominje, pa joj je samim tim i gubitak oca veoma teško pao.

- Otac joj je predivan bio, nažalost preminuo je. Ona je to teško podnela, kako ne. Hoću da joj poručim da se drži, da je hrabra, da je svi volimo, i da je najbolja - kaže pevačicina tetka kroz suze.

Komšinica koja živi nedaleko od pevačice kaže da je Jelena dala sve od sebe da pomogne ocu.

- Jako je teško, jako teško je podnela, mnogo se žrtvovala, mnogo pomagala, mnogo ga lečila, mnogo ga vodila kao i brat, stvarno su... Znaš šta kada je jedna složna porodica onda to mora da ide zajedno, ne može to da jedno da vuče na jednu stranu, drugo... To je težak period ali proći će i to kao i sve nas starije koji smo ostali bez roditelja. Samo neka joj je dete život i zdravo i neka bude napredno i daće bog da nam podari još jedno pa bilo Nina ili Nikola nebitno, ali nama bi stvarno bila želja - kaže komšinica koja živi nedaleko od Tomaševića.

Pevačicu Jelenu Tomašević znamo kao odmerenu koja nikada ništa previše ne ističe u javnosti, međutim njeni prijatelji kažu da Jelena jeste takva i privatno, ali da je uvek raspoložena za šalu i veoma duhovita.

Iako je mnogo postigla od trenutka kada je počela da nastupa sa kulturno-umetničkim društvom pa do danas Jelena se, kako kaže njen prijatelj, nije promenila.

- Verujte mi da je ista. Evo skoro smo se nešto sreli i pričali, to je ista Jelena kao što je bila pre nekoliko decenija. Nije zaboravila ljude koji su joj se našli na početku karijere. Ona je naravno posle nekoliko godina otišla i za Beograd i počela da gradi već ozbiljnije karijeru, ali znate kako svi pamtimo najlepše trenutke svog detinjstva i mnogo nam je drago što i ona to nije zaboravila. Ona je za nas ista osoba samo eto što je sada popularnija i eto i širi auditorijum može da je primeti i zna je kao jednu vrhunsku umetnicu - priča Marko ponosno o svojoj prijateljici.

