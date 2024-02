JOVANA JEREMIĆ GRCALA U JUTARNJEM! Voditeljka se slomila zbog priče o razvodu: Suza suzu stiže! Evo ko ju je RASPLAKAO

Jovane Jeremić ugostila je u svojoj emisiji proslavljenu pevačicu Nedu Ukraden koja je prvenstveno najavila koncert u MTS Dvorani, 14.marta, ali i progovorila o privatnom životu.

Ona se u jednom trenutku dotakla razvoda i koliko je pomagala i poštovala supruga i posle okončanja braka, pa svojim izlaganjem naterala suze na oči Jovani Jeremić.

-Treba sačuvati dostojanstvo, pre svega zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. On je bio jako dobar čovek, veliki intelektualac, nažalost u svetu nacionalizma i primitivizma... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom. Posle u drugom braku je doživeo tešku traumu, nesrećan slučaj, pao je u komu... bio je 40 dana u komi. Ja sam njemu pomagala svim sredstvima. Htela sam da moje dete ima što više oca kojeg mnogo voli, isto kao i on nju - rekla je drhtavim glasom Neda.

- Rasplakali ste me Nedo... kako tako pričate... svaka Vam čast- rekla je Jovana kroz suze, a Neda se nadovezala:

- Jednom roditelj, zauvek roditelj, jednom prijatelj, zauvek prijatelj!

