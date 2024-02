SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ IMA BURNU PROŠLOST, A OVAKO JE PRIČAO O ODNOSU SA NJOM: "Bila mi je majka, a sada mi je DRUG..."

Pevačica Snežana Đurišić iz braka je dobila sina Marka Gvozdenovića, koji je bio veoma problematičan zbog čega je bio u žiži javnosti.

On je jednom prilikom za domaće medije govorio je o porocima, lečenju od alkohola, kao i o periodu kada nije razgovarao sa majkom.

Njega je gazdarica jedne picerije svojevremeno optužila da ima problema sa alkoholom, te da je od nje ukrao pazar i automobil kojim se razvozi dostava.

- Nije istina, alkohol ima problem sa mnom. (smeh) Volim da popijem, to je istina, volim da bežim iz realnosti, ali mislim da to nema veze ni sa čim. Kad izađem u kafanu pijem, nisam sklon problemima kada popijem - rekao je Marko, pa dodao:

- Jeste, lečio sam se od alkohola, u dva-tri navrata. Nije bila alarmantna situacija, nego je moje zdravlje bilo u pitanju. Volim da popijem, da izađem, volim sve što vole i ostali ljudi.

Njegova majka Snežana nikad ga nije branila i uvek je navodila da su njegove greške, njegova odgovornost:

- Tako je, ona nema ništa sa tim, ali imala je, bila je uz mene kao majka. Mnogo puta mi je pomogla, materijalno, u svakom smislu. Snežana mi je najveća podrška u životu, posle oca, koji je 2013. godine preminuo, nastradao, ili kako već...

U medijima je kružila priča da ga je majka izbacila iz kuće, a Gvozdenović sad to demantuje.

- Ne, nikada se to nije dogodilo. Bilo je momenata kad ne razgovaramo, kako nije. Kada je moj otac umro, ja sam tražio neka svoja prava, ona neka svoja, ali mislim da je toliko glupo pričati o tome, to je iza nas. Ništa, plivaj dalje, mnogo godina je prošlo. Ona je sada savršen drug, bila je majka, sad je drug, sve je okej. Hvala joj za sve - reka je on u ispovesti za "Telegraf" svojevremeno.

