"MOJA DECA MENE ODGAJAJU I UČE DA BUDEM NAJBOLJA" Martina o majčinstvu i svojim pačićima: Ne želim da izgubim sebe

Martina Vrbos gostovala je u emisiji "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, i govorila o svom životu potpuno iskreno i bez zadrške. Otkrila je deo detinjstva, odrastanja, majčinstva i dopustila da je publika upozna u pravom svetlu.

Martina je progovorila o najlepšoj ulozi u životu i otkrila kako biti srećna i dobra majka a ne odreći se svojih životnih potreba.

- Moji prioriteti se nisu promenili. Ja sam samoj sebi uvek prioritet. Nenaspavana ja, nervozna ili umorna, odmah se odrazi na moju decu. Mnogi ljudi su uplašeni jer su sve poruke o roditeljstvu užasne. Sve je prirodno i ne treba ti nikakav priručnik za to - rekla je i dodala:

- Volela bih ovom prilikom da dam neku suvislu poruku... Moj muž je sa oko 24 godine dobio decu sa mnom, a izjavio je da bi imao i sa 18 godina da je znao da je tako lako. Moja deca su stalno uz mene, ja sam njihova mama i bitno je da su sa mnom. Moja Mila je snimala sa mnom spot, bila je očarana. Malo sam glumila sirenu, puzala po podu - rekla je Vrbos kroz osmeh i otkrila:

- Naučila sam ih da igraju moju igru. Oni mene odgajaju i oni mene uče da budem najbolja majka na svetu. Neću da izgubim sebe, ja samo imam svoja dva pačeta i to je to. Imajte što više dece ako možete... Žena ne treba da bude rob dece, muža ili bilo čega. Pojam "mama je mama" je glupost, to je podeljen posao. On je napravio decu, ja sam ih rodila, mi smo zajedno roditelji. I važno je biti tata isto koliko i mama. Ne mislim da treba tući decu, ali treba neke granice da se postave. Ja sam onaj zastareli sistem, kao mene kada tata ućuti nasred ulice kad sam bila mala, njegova reč je amin... Posle 18. godine neka žive svoj život, a dok su kod mene moraće da poštuju moja pravila.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

