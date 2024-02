"DRAGANA MIRKOVIĆ I JA IMAMO ISTE NEPRIJATELJE" Karleuša progovorila o KLANOVIMA na estradi: Kada je neko normalan, a ne zao...

Jelena Karleuša proteklog vikenda, prvi put nakon tri decenije duge karijere održala je spektakularan koncert u Bugarskoj.

Neposredno pred sam nastup, Jelena je otkrila i kako je publika u Sofiji dočekala.

- Posle jako duge karijere, prvi put imam nastup u Bugarskoj. Proživljavam novu mladost i krećem sve iz početka. Zaista su me dočekali fantastično, kao da nisam iz susedne zemlje, već kao da dolazim iz Amerike. Ima puno fanova među kojima su i javne ličnosti. Oni mene doživljavaju kao nekog ko je „wow“ - podelila je svoje prve impresije Jelena.

Na pitanje voditelja, da li na estradi postoje ljubav i klanovi, te da jedan klan čine ona Dragana Mirković i Milica Pavlović, a sa druge strane se nalaze Ceca i Maja Berović, Jelena kaže:

foto: Printscreen

- Ko je u Cecinom klanu? - kratko je pitala, a kada je od voditelja dobila odgovor da je u pitanju Maja Berović, Jelena je nastavila u svom stilu.

- Zaboravila sam da ona postoji. Podložne su Ceca i Maja za dobar humor i zezanje, bez obzirana to što su zaslužile ozbiljniju priču od mene, ali ja sam duhovita Beograđanka, koja to radi na jedan specifičan način. Klanovi, ljubav na estradi postoji. Kada je neko normalan, vaspitan iz dobre porodice, a nije džukela, kada ima dobar koren, vaspitanje, dobru porodicu, taj može da bude prijatelj, saradnik i vetar u leđa i da pomogne, a ne da zabija nož u leđa. Dragana je jedna od takvih ljudi, a pre svega je dobar čovek. Svako ko se namučio da puno postigne u životu i ko je prošao kroz mnogo nepravde u privatnom životu i tokom karijere, on zna da ceni ljude kao što sam ja i tu smo našle zajednički jezik. Imamo zajedničke neprijatelje, koji su činili zlo i meni i njoj. Kod nas ljudi koji čine zlo se toga i ne stide, a to je prosto po difoltu. Ima još dosta, Mira Škorić je isto tu. Ono što sam napisala Dragani, dodiruje srce zato što je istina - rekla je Jelena.

