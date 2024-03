(NE)USPEH SRBIJE! PO OVOME ĆE NAS EVROPA PAMTITI: Loši plasmani, incidenti i ostali skandali! A ona je najviše zablistala

Evrovizija izaziva pažnju domaće javnosti i jedan je od muzičkih festivala koji prati bukvalno ceo svet, a ovih dana glavna tema u medijima je upravo trka za Malme gde će se okupiti predstavnici svih zemalja.

Malo ko zna da je baš Srbija jedan od rekordera u ovom prestižnom takmičenju s obzirom da je upravo u našoj zemlji, u Beogradu, davne 2008. godine bilo najviše učesnika, čak 43.

Tome je prethodila pobeda Marije Šerifović sa pesmom „Molitva“ 2007. godine u Helsinkiju.

foto: Printscreen/RTS

Bivša država Jugoslavija, prvi put je učestvovala na Evroviziji 1961. godine kada je nastupala Ljiljana Petrović. Tada je tekst pesme „Neke davne zvezde“ sa kojom smo učestvovali pisao čuveni pesnik Miroslav Mika Antić koji se čak uključio i u izbor stajlinga naše predstavnice na evropskoj pozornici.

foto: Printscreen Youtube

-Pitao me je kakvu ću haljinu nositi i rekao da ne dolazi u obzir da šljaštim u nekoj haljini kao što su njihove. Rekla sam mu da nemam takvu haljinu, a on meni da je haljina koju nosim najbolja za mene. Bila je to mala crna haljina i ja sam prokomentarisala da ću morati da stavim neki nakit, na šta je Mika uzviknuo: „Da se nisi usudila! Ti nećeš šljaštati ko ovi kapitalisti!“ – prisetila se Ljiljana Petrović Antićevih reči jednom prilikom.

U to vreme se inače izbor našeg predstavnika odvijao po sistemu takmičenja među republikama, pa je tako Ljiljana koja je u to vreme nastupala isključlivo po Vojvodini, na muzičku smotru otišla kao predstavnik TV Ljubljane.

Srbija je formalno u bivšoj državi iznedrila svega 3 predstavnika, Korni grupu sa pesmom „Moja generacija“ 1974. godine, zatim ženski trio Aske 1982. sa numerom „Halo, halo“ i Bebi Dol sa pesmom „Brazil“ 1991. godine.

foto: Ana Paunković

Bebi Dol je tada završila na pretposlednjem mestu osvojivši svega jedan bod koji je dobila od Malte.

Za loš plasman mnogi su označili to što je tokom njenog boravka na takmičenju u Rimu došlo do oružanog incidenta u Borovom Selu između hrvatske policije i srpskih snaga što je označilo početak krvavog rata u tadašnjoj državi.

Pevačica je umesto o pesmi i muzici morala da odgovara na neugodna politička pitanja.

Sledeće godine predstavnik Savezne Republike Jugoslavije bila jeEkstra Nena sa numerom „Ljubim te pesmama“ nakon čega je zbog rata i raspada bivše države usledila poduža pauza.

Veliki „come back“ usledio je 2004. godine kada jeŽeljko Joksimović sa hitom „Lane moje“ zauzeo visoko 2. mesto i kome je tada u Istanbulu pobeda izmakla za dlaku.

Trijumf Marije Šerifović 2007. godine svima je poznat, a ko će predstavljati Srbiju 2024. godine u Malmeu biće poznato nakon finala „Pesme za Evroviziju“ koje se održava ove subote.

Kurir.rs/ Grand / Preneo: M.J.

Bonus video:

02:35 REČI NEDE UKRADEN RASPLAKALE ILDU ŠAULIĆ U EMISIJI! Ono što joj je rekla načisto je ŠOKIRALO: JA NE UMEM DA SE PONAŠAM?!