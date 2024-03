SANJA VUČIĆ POSTALA UČITELJICA! Evo šta je naučila najmlađe takmičare na PZE: Otkrila Bojani i Davidu cake za uspeh na takmičenju

David Radosavljević i Bojana Radovanović sa pesmom "No, no, no" došli su do finala "Pesma za Evroviziju", a večeras će se zajedno sa još petnestoro kandidata boriti za predstavnike Srbije, u Malemu na Evroviziji.

Bojana i David pravo su iznenađenje u ovom takmičenju, pa im svi predviđaju i visok plasman u finalu. Oni su dobili i puno podrške od starijih i iskusnijih kolega, a Sanja Vučić koja je već dva puta osetila čari velike scene, a jednom je i sa članicama grupe "Hurricane" bila predstavnik naše zemlje na Evrovizijii, kako naš izvor kaže najmlađim takmičarima ovog festivala je mnogo pomogla.

- Pred polazak u Pariz, Sanja je imala intenzivni kurs sa Bojanom i Davidom, pa im je otkrila neke tajne koje su najbitnije za dobar plasman u pomenutom takmičenju. Sanja je bila deo tima koji sada stoji između Bojane i Davida, pa im svoje znanje nije naplatila, što je potpuno okej. - rekao je izvor za Kurir.

