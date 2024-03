"KAD PADNU KAO DVA MIŠA, STVARNO!" Žene besne zbog izjava Milene Ćeranić o dojkama: U zemlji gde se toliko žena bori sa karcinomom

Pevačica Milena Ćeranić svojom izjavom o ženskom poprsju napravila je buru među ženama na društvenim mrežama. Ona je gostovala kod Goce Tržan u emisiji na K1 televiziji, a njen komentar o prirodnim grudi izazvalo je lavinu komentara.

- Grudi... Ja sam videla razne grudi...Pre operacije, kad padnu, posle velikih kilaža. Još ružnije su tubularne, kao dva miša stvarno. To mi je, recimo, ružnije od palih grudi - pričale su Milena i Goca u emisiji "Ako progovorim".

"Najlepše grudi su zdrave grudi", "Strašne grudi koje su pale... Strašna koža koja se izborala... Strašna kosa koja je seda... Strašna majka koja te rodila i na tim grudima dojila i nad tobom noćima bdila, pa malo osedela i od života izborala?", "U zemlji gde se toliko žena bori sa karcinomom dojke, na ovakav način pričati...", "A ovo pevaljke više ne poriču kako su radile estetske zahvate, nego sad pljuju po onima koje nisu?", "Koja je poenta ovog sablažnjavanja? I šta sad, ko ima ružne grudi, treba da se baci sa zgrade?", "Da li bi muškarci u emisiji pričali na ovaj način o intimnim delovima svog pola? Ja još nisam tako nešto ni čula ni pročitala. Mnogo je tužno što žena ovako priča o ženi, mnogo", bili su samo neki od bezbroj komentara.

Sada se na ovu temu glasila i motivatorka Nataša Rajić.

- Žene ne treba da dele žene na one sa dobrim i one sa lošim grudima. Ništa manje, niti više, vredne nisu, one sa malim, nesrazmernim, tubularnim, velikim, opuštenim, niti one sa implantatima. Niti one koje su ostale bez dojki, zbog bolesti. Neukusno je da žena koja ima kakve god od navedenih grudi dobije komentar "fuj, ružnije, najrzužnije...". Da li ću uraditi implantati i rekonstrukciju ili ostaviti grudi da budu male, opuštene, kakve god, nije ničija tema za komentarisanje u negativnom smislu. Grudi nisu merilo ženine vrednosti. Ne pravite od žena objekte - napisala je Nataša putem svog Instagrama.

