ANDREANA ČEKIĆ ULAZE 200.000 EVRA U KARIJERU Evo koji moćnik stoji iza nje

Pevačica sprema nov album u koji ulaže ni manje , a ni više nego 200.000 evra. Podrška u tome joj je estradni menadžer Mersed Hadžić zvani Mirso Švajcarac, koji je “glavni je krivac” za njen napredak u karijeri. Posle nekoliko godina karijeru, Andreana je odlučila da stavi na prvo mesto. Da se vraća jača nego ikada, muzička zvezda je potvrdila za Kurir.

- Pesme koje uskoro izlaze su najbolje u mojoj karijeri. Mirso i ja smo dobitna kombinacija. Godinama sarađujemo i što se mene tiče, a verujem i njega tako će biti zauvek. Rado bih vam otkrila detalje, ali zaista želim da se prijatno iznenadite kada budete čuli i videli kako će sve da izgleda. Tačno je da smo mnogo uložili, ali ja želim sve najbolje za moju publiku - kaze zadovoljna pevačica koja zbog poslovnih obaveza živi na relaciji Austrija- Srbija.

foto: Privatna Arhiva

Sa druge strane, kontaktirali smo i sa Mirsom koji je poručio da će sve detalje saradnje sa Andreanom otkriti cim njihov projekat ugleda svetlost dana.

Čekićeva je jedna od najzaposlenijih i najtraženijih pevačica sa estrade. Otkako je učestvovala u takmičenju "Zvezde Granda" brzo je napredovala jer su ljudi bili oduševljeni njenim glasovnim sposobnostima, a često su je po tome poredili i sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Zanimljivo je da u karijeri dugoj 11 godina nije objavili nijedan album, već samo singlove, do sad njih 18. Hitovi su joj "Kraljica u zlatu", "Ma samo me gledaj", "Cipele", "Srećo pojavi se", "Opasno me radiš", "Ide mi pa ne ide" i "Gde je ljubav".