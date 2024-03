BIVŠA RIJALITI POBEDNICA IZBRISALA SVE USPOMENE IZ STANA DEČAKA-UBICE?! Evo šta je uradila nakon masakra u Ribnikaru

Popularna rijaliti učesnica Zorica Dukić istakla je da je živela u stanu porodice dečaka-ubice četiri godine i, kako je rekla, prema njoj su bili veoma ljubazni i fini. Naglasila je da se osećala kao da živi u svojoj porodičnoj kući. Ipak, nije imala priliku da upozna decu porodice dečaka-ubice, te je njihov odnos ostao nepoznanica za nju.

Kako je i sama rekla, ovo je pipava tema i, šta god da kaže, naišla bi na brojne osude, zbog čega je pažljivo birala reči, kada je govorila o ovoj temi:

foto: Happy screenshot

- Živela sam u njihovom stanu četiri godine, jako je pipava tema, šta god da kažem mogu da budem "osuđena" i od jednih i od drugih. Mogu samo da kažem da su ti ljudi prema meni bili prekorektni, i osećala sam se kao da živim u svojoj, porodičnoj kući. Nakon tragedije se nisam čula sa njima, ja sam u tom stanu živela odavno. Igrom slučaja poznajem i neke kolege oca dečaka, ali ja stvarno ne mogu ništa loše da kažem o njima. Ne ulazim u to da li je on dobar roditelj, da li je postupio pravilno u nekim stvarima kojima je učio svoje dete ili ne, ja nisam roditelj pa nemam pravo ni da sudim bilo kome, sve i da jesam. To je bilo vreme korone i baš su se pokazali kao krajnje dobri ljudi, i to je ono što mogu da kažem - rekla je Zorica u jednoj emisiji.

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Zorica je istakla da nije nastavila komunikaciju sa porodicom te da se nije čula sa njima nakon tragedije u Ribnikaru, kada je dečak-ubica izvršio masakr. Dukićeva je naglasila da ona decu nikada nije upoznala.

Takođe, iako je rekla da je porodica dečaka-ubice uvek bili korektni prema njoj i da se osećala kao kod svoje kuće, Zorica, kako se čini, nema nijednu uspomenu iz ovog stana.

Komentarišući svoje iskustvo života u stanu porodice dečaka-ubice, Zorica je istakla da je tema veoma delikatna i da ne želi da bude osuđivana ni od jednih ni od drugih. Naglasila je da je njeno iskustvo bilo pozitivno, ali da je zadržala distancu u pogledu porodičnih odnosa unutar porodice dečaka-ubice.

kurir.rs/republika/preneo I. L.