SRPSKA MANEKENKA RASKINULA SA MILIJARDEROM! Od njega je već DVA PUTA dobila korpu, a evo ko je kriv za DEFINITIVNI KRAJ

Marija Žeželj nedavno je raskinula vezu sa sinom britanskog milijardera ser Dejvida Barklija, Alisterom Barklijem.

Njih dvoje su uživali u ljubavi skoro dve godine, a do raskida veze, koja se dugo držala u tajnosti, prema rečima dobroobaveštenog izvora, došlo je zbog mnoštva poslovnih obaveza, zbog čega nisu mogli da se posvete jedno drugom koliko su to oni želeli.

- Nije bilo nikakvog burnog raskida. Ostali su u prijateljskim odnosima. Njihovi zajednički prijatelji navijaju za to da se pomire, tako da je sve moguće. Marija je u poslednje vreme imala brojne poslovnih obaveze, pa je bila na relaciji Njujork - Milano - Pariz, dok je Alister imao svojih obaveza oko biznisa u Americi i Velikoj Britaniji. Poslednjih nekoliko meseci su provodili jako malo vremena zajedno, tako da je sve to uticalo na to da se malo udalje. Mariji je karijera sad na prvom mestu, a svetske modne kuće se bukvalno otimaju za nju kako bi njihove modele prošetala na Nedeljama mode - završava naš izvor.

Inače, Marija Žeželj već punih šest godina živi u Americi. Tamo je stekla veliku popularnost kao zaštitno lice Rijanine kozmetičke linije, a i njena pesma koju je snimila na engleskom jeziku ima preko 20 miliona pregleda. Vrlo mlada se proslavila u Srbiji kao influenserka, a na Instagramu ima preko 600.000 pratilaca.

Na njenim profilima može da se vidi da putuje na luksuzne destinacije poput Kana, Havaja, Bahama… Takođe, često se fotografiše na preskupim jahtama, a što ni ne čudi s obzirom da je navodno u vezi sa naslednikom velike medijske imperije.

Njen, sad već bivši partner Alister Barkli, sin je britanskog milijardera Dejvida Barklija, inače jednog od vlasnika "The Sunday Times", i "Telegraph Group Limited", matičnu kompaniju listova "The Daily Telegraph" i "The Sunday Telegraph".

2020. godine "Sunday Times" je pisao da se bogatstvo porodice njenog dečka procenjuje na sedam milijardi funti.

Kako su preneli mediji na početku njihove veze, Marija je ta koja je napravila prvi korak.

- Mariji se Alister odmah svideo. Njih dvoje danas ne bi bili zajedno da ona nije načinila prvi korak. Upoznala ga je preko drugarice, takođe manekenke. Prva mu je prišla i pitala ga da odu na dejt. Šta više, pitala ga je dva puta. Prvo je odbio, što je ona razumela, da bi sledeći put bila direktnija. Rekla mu je: "Očigledno je da se sviđamo jedno drugom, zašto gubiti vreme? Stvarno mi se sviđaš!" - ispričao je tad izvor.

Alister se pre nekoliko godina našao u centru skandala kada je objavljen video na kome postavlja prisluškivače u apartman njegovog strica, inače suvlasnika „The Sunday Times“.

Porodična svađa punila je medije, a četiri naslednika Dejvida Barklija i naslednici imperije vredne četiri milijarde dolara, morali su da se izvinu stricu. On je potom povukao tužbu protiv svojih nećaka, Alistera, Ejdana, Huarda, kao i Ejdanovog sina Endrua Barklija.

