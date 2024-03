Milica Dugalić učestvovala je na Jugoviziji nekoliko puta, ali onaj 1991. godine je ostao možda najupečatljiviji.

Shodno današnjim turbulencijama u PZE, gošća "Pulsa Srbije" kod voditelja Ivana Gajića prisetila se koliko je pomenuto takmičenje bilo praćenjije i ponosnije za samu naciju.

Dugalić se prisetila kako je tada izgledala Jugovizija.

01:59 MORAO SI DA ZNAŠ DA PEVAŠ KAKO BI UČESTVOVAO Takmičarka opisala kako je izgledala Jugovizija: Zemlja je disala za taj momenat

- To je izgledalo fantastično, cela Jugoslavija je disala za momenat kada na televiziji može da odgleda i odsluša nove pesme tadašnjih, jugoslovenskih, čuvenih kompozitora. To je bio veliki šou, ljudi su sa ponosom slali svog predstavnika na to veliko evropsko takmičenje. To je bilo veliko takmičenje. To je bio, pre svega, festival muzike. Iz svih Republika i pokrajina bili su, ne samo takmičari, već čitavi timovi od 15-20 ljudi - započela je pevačica, pa nastavila:

- Bilo je velikog druženja, dogovranja, ugovaranja, najlepše smo se družili i pevali. Tada je interesantno bilo da si morao da znaš da pevaš da bi učestvovao. Tada su se prateći vokali pevali uživo, svi su instrumenti svirani uživo, a i pevač je pevao uživo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:45 ŽIRI JE SVOJOM ODLUKOM NIVELISAO POPULARNOST BRESKVICE Stručna debata oko pobednika PZE: Šta očekivati na sutrašnjem skupu?