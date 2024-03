"VESNU ZMIJANAC SAM UPOZNALA KAD JE PEVALA NA IBARSKOJ" Brunclikovoj natovarila na leđa MOĆNIKE, krojili joj karijeru, a onda OBRT

Dugo se spekulisalo da je Zorica Brunclik kriva za razvod Vesne Zmijanac i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a pevačice nisu bile u dobrim odnosima tri decenije.

Zorica je jednom prilikom prokomentarisala glasine i istakla da je Zmijančevu upoznala dok je, kako kaže, pevala na vašarima.

- Moja porodica i ja mnogo smo plakali kada je ona na mojoj grbači napravila startnu poziciju da uđe u svet poznatih. Znate, Vesnu sam upoznala kao pevačicu koja je radila na vašarima i Ibarskoj magistrali. Tada je imala svega dve pesme, “Vetar duva oko kuće” i “Ori, Mile, al' duboko”. Onda je upoznala Kemiša, za koga se udala, a ja sam joj čak bila na svadbi i donela poklon - rekla je tada Zorica.

- Dok su njih dvoje bili u braku, Kemiš joj je dao prelepu pesmu “Nevera moja”, a onda su se razveli, pa je neko pametan ko joj je tada bio šef marketinga, jer Vesna to nije mogla da smisli, rekao da bi upravo ta numera mogla da nastane zahvaljujući njihovom razvodu. S tim u vezi, ona je za jedne čitane novine dala izjavu sa velikim naslovom “Drugarica mi je otela muža” i mojoj porodici napravila pakao. Sva moja deca imala su problem, a ja sam konstantno bila frustrirana zbog nje i njenih veza sa moćnim ljudima koji su joj krojili karijeru. Zbog nje su me svi gledali kao babarogu i kao ženu koja je sve samo ne omiljena – ispričala je folk pevačica jednom prilikom.

Vesna: Zorica nije kriva za moj razvod

Vesna Zmijanac jednom prilikom je otkrila da Zorica nije kriva za njen i Kemišev razvod.

foto: Printscreen/ UNA/ youtube

- Nije Zorica krivac za moj razvod, nije niko kriv u stvari. Jednostavno se to ohladilo sve, nije bilo dece, on je mnogo radio u studiju, a ja sam znala da mogu mnogo više nego što sam tada bila i davala od sebe, tako da se tu negde razmimoišlo to sve - otkrila je ona za "Unu" i dodala da nije istina da je navodno, preko svojih poznanstava, Zorici zatvarala sva vrata na estradi radi osvete.