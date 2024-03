OVAKO JE POČELA LJUBAV BILJANE JEVTIĆ I ACE ILIĆA! Čekala ga 10 meseci da dođe iz VOJSKE, a više puta ga je IZBACILA iz KUĆE

Biljana Jevtić i Aleksandar Ilić važe za jedan od najskladnijih estradnih parova, ali nije sve bilo tako bajno i sjajno na početku njihove ljubavne priče.

Naime, Biljana je Aleksandra čekala skoro godinu dana da se vrati iz vojske, a ni sama ne zna kako joj je pošlo za rukom da to izdrži, a da se ljubav ne ugasi.

- Sećam se da smo sedeli na prvom sedištu u kombiju i da smo stalno razmenjivali nežnosti. Malo smo se svađali i bili ljubomorni jedno na drugo, ali sve te sitne čarke danas su iza nas. Zapravo, pravi test naše ljubavi bio je kada sam deset meseci čekala Aleksandra da se vrati iz vojske. Ne znam kako sam izdržala, ali sam tada shvatila da se u životu sve može, samo ako je želja dovoljno velika - kazala je Biljana jednom prilikom, a onda je svoju stranu priče ispričao i pevač.

foto: Marina Lopičić

Potom smo se stalno viđali na nastupima i bilo je potpuno jasno da između nas postoji nešto više od običnog poznanstva. Međutim, život nas je odveo na različite strane sve do januara 1986. kada smo se ponovo sreli na turneji u Nišu, Biljaninom rodnom gradu. Posle dve nedelje počeli smo da se zabavljamo i od tada se nikada više nismo razdvojili - rekao je Ilić za "Gloriu".

Inače, za njihov brak zaslužan je Stjepan Radovanović koji je odlučio da napravi turneju, na kojoj se ovaj muzički par i zbližio. Pevač otkriva da se dogodila ljubav na prvi pogled.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Sećam se da je bila u društvu pokojne Radmile Todorović kada sam je prvi put primetio", ispričao je Aca svojevremeno.

foto: Dragan Kadić

- Potom smo se stalno viđali na nastupima i bilo je potpuno jasno da između nas postoji nešto više od običnog poznanstva. Međutim, život nas je odveo na različite strane sve do januara 1986. kada smo se ponovo sreli na turneji u Nišu, Biljaninom rodnom gradu. Posle dve nedelje počeli smo da se zabavljamo i od tada se nikada više nismo razdvojili", rekao je on.

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić za jedan od najskladnijih estradnih parova, ali nije sve uvek bajno i sjajno i njihovom tri decenije dugom braku.

Njihov brak traje već tri decenije, ali nije sve tako lako ni u njihovoj zajednici. Biljana je nedavno ispričala kako prevazilaze nesporazume.

foto: Damir Dervišagić

- E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama - priznaje Biljana jednom prilikom.