MINA JE RODILA OGNJENU SINA PERUNA: A evo koliko godina ima Amidžićeva žena, 17 godina mlađa od muža

Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, porodila se 9. marta i na svet je donela sina Peruna.

O privatnom životu Ognjenove izabranice se ne zna mnogo toga. Ognjen Amidžić koji ima 48 godina, stariji je od Mine 17 godina. Naumovićeva ima 31 godinu.

Podsetimo, Ognjen i Mina upoznali su se i zavoleli tokom rada na emisiji. Rođenje sina kruna je velike ljubavi koja se rodila između Ognjena i njegove prelepe koleginice Mine.

Njih dvoje su nedavno, u tajnosti, izgovorili sudbonosno "da".

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

