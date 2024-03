PEVAČKA ZVEZDA IZ BIVŠE JUGE 3 GODINE VARA ŽENU SA MLAĐOM UDATOM LJUBAVNICOM! Dugo je bila opsednuta njime, ovo su detalji AFERE

Poznata pevačka zvezda bivše Jugoslavije, koji je i danas aktivan u muzici, već tri godine vara svoju zakonsku suprugu sa mlađom ljubavnicom!

Ono što je posebno zanimljivo je da je i njegova ljubavnica udata žena, a njen suprug ni ne sluti da mu je žena godinama u šemi sa poznatim pevačem.

foto: Shutterstock

- Ova žena je dugo bila opsednuta pevačem. Skovala je do detalja plan kako da dođe do njega. Znala je da je ženskaroš i da joj neće odoleti kad joj se nađe u blizini. Došla je na ideju da mu ponudi saradnju, što je on prihvatio.. Smuvali su se već posle prvog susreta i od tad je fasciniran njom u potpunosti. Bez nje i njenih saveta bukvalno ne može da živi već treću godinu - ispričao nam je jedan od pevačevih prijatelja, pa nastavlja:

- Viđaju se tako što ona odlazi u njegovu hotelsku sobu, gde se prepuštaju strastima. Ljubavnica ima divnog muža koji joj obezbeđuje sve što joj treba u životu i čuva je kao malo vode na dlanu. Ja ne znam kako će taj čovek preživeti kad pukne bruka i sve se sazna javno. Isti je slučaj i sa pevačevom ženom. Po kuloarima se već uveliko priča o njima, samo je pitanje kad će se njihova imena pojaviti u javnosti. Biće to veliki skandal - završava naš sagovornik.

foto: Shutterstock

Kurir.rs

