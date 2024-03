EVO KAKO JE FAHRETA POSTALA LEPA BRENA! Iza svega stoje OVA DVA ČOVEKA, a ON je prognozirao sve njene uspehe

Milovan Ilić Minimaks bio je jedno od omiljenih TV lica, a mnogi se i danas sećaju i rado prepričavaju njegove šale.

Pored brojnih emisija koje je vodio, gde je prošao veliki broj javnih ličnosti, on je objavio je i sedam knjiga aforizama, kao i brojne kolumne u raznim listovima.

foto: screeenshot

Priča se da je Minimaks zaslužan za uspeh brojnih pevača, a između ostalih i Fahrete Jahić kojoj je upravo on dao nadimak Lepa Brena.

- U tom periodu počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: "Fahreta, Fahreta!" Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: "Ja ću tebe zvati Brena". Ja kažem: "Ko je ta Brena?!" Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša - rekla je Brena.

foto: Printscreen/ Konačno petak

- U Bosni, to je bio sinonim za lepu devojku. Uvek sam volela da se ističem, da se izborim za svoje mesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, setila sam se tog događaja, i tako postala - Brena. Tokom gimnazijskih dana počela sam da pevam po zabavama. Konačno sam shvatila da je scena moj teren. Nisam volela to Lepa jer nisam mislila da sam lepa na taj način - ispričala je Brena svojevremeno.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:12 Lepa Brena i Čola napravili ludnicu na Kopaoniku