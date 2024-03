KO JE MARINA RADOSAVLJEVIĆ KOJU JE PREBIO BRAČNI PAR IZ BANJE? Već je krvnički pretučena, imala saobraćajku, a JK je urnisala u ZG

Bračni par iz Vrnjačke Banje, Ivan i Tijana Topalović, osumnjičeni su da su na društvenim mrežama objavili lažni snimak otmice deteta, kao i pretnje predsedniku Republike Srbije

Naši izvori otkrivaju da Ivan Topalović ima dosije u policiji, u kom se nalaze razna krivična dela - pokušaj ubistva, nasilničko ponašanje, nanošenje teških i lakih povreda, krijumčarenje, prinuda, ilegalno oružje.

Prema rečima našeg sagovornika, Topalovići su svojevremeno bili akteri slučaj "pretučene ljubavnice" o kom je brujala cela Banja. Kako se pre dve godine pričalo, supružnici su čak dva puta napali pevačicu Marinu Radosavljević Maki, koja je bila učesnica takmičenja "Zvezde Granda".

foto: Drustvene Mreže, Privatna Arhiva

Kako je pevačica tada sama rekla, njoj je polomljen prst, nosi kragnu oko vrata, lice joj je unakaženo i imal bolove u grudnom košu.

Ovo nije prvi put da je pevačica Granda brutalno pretučena. Naime, ona je u pred nastup u jednom lokalu u Vrnjačkoj Banji u februaru pretučena, a kako je tada brujala čaršija, njoj je batine smestila žena Marininog bivšeg dečka.

I data je završila u bolnici, sa polomljenom rukom, sva u podlivima i modricama.

foto: Printscreen/Facebook

Marina je poznata javnosti iz muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Više od deset godina se profesionalno bavi pevanjem i redovno nastupa. Za sebe kaže da je pouzdana, tolerantna i požrtvovana osoba. Mana joj je što teško donosi odluke. Pored pevanja, obožava ples. Muzički uzori su joj Ana Bekuta i Snežana Đurišić.

1 / 7 Foto: Printscreen/Instagram

Tokom svog učešća u pomenutom šou programu izazivala je razne komentare publike i delila žiri koji je za nju imao i reči hvale, ali i kritike.

Tokom 2020. godine, članovi žirija Zvezda Granda složili su se samo u jednom kada je Marina u pitanju – da se ne slažu.

Članovi žirija je nisu štedeli tokom njenog takmičenja, pa su komentari bili razni.

- Pralice, greške koje imaš nikako da ispraviš. Treba ti dosta vremena i rada, a Đorđe sigurno ne može da ti se posveti 5 puta nedeljno. Maky, potpuno neatraktivan program, čini mi se da su pesme trajale do Bogojavljenja. Za tebe je efektivnije pevati kraće pesme. Očigledno je da nešto ne radiš kako treba.

Snežana Đurišić je tada smatra da je Marina dobra pevačica i slaže se sa Šerifovikom da ovaj muzički program nije za nju.

- Volela bih da pronađeš repertoar koji će da pokaže tvoje vokalne sposobnosti - dodala je.

- Šta, devojko, sa tobom nije u redu? Šta je znači Marina Radosavljević Maky, kakva Maky, šta znači ovo y? To u startu zvuči da ništa napraviti nećeš, pogledaj kako si se obukla - bila je oštra tada Karleuša, pa joj poručila da malo prevrti Instagram i ugleda se na nju i njene stajlinge.

- Pratim tvoj rad na Instagramu, ali ne mogu tako da se razgolitim - odgovorila je tada takmičarka, a Karleuša joj odgovorila da je večeras sigurno više obučena nego ona.

Inače, Marina i njen kolega Filip Mitrović doživeli su saobraćajnu nesreću 2016. godine.

foto: Printscreen

Do udesa je došlo, kako je Filip tada rekao, kada je vozač drugog automobila preticao tako što je kršio pravila u saobraćaju, i pevač je srećan što nije došlo do veće nesreće jer muškarac koji je u tom trenutku bio u drugom autombilu, vozio je i bebu, ali mu to nije bio razlog da više povede računa u saobraćaju.

Bonus video:

01:01 Boban Rajović osvojio Oskara popularnosti