MENSUR AJDARPAŠIĆ STAJE NA LUDI KAMEN: Stavio tačku na rijaliti karijeru, pa otkrio kad pravi SVADBU!

Mensur Ajdarpašić nedavno se našao u centru pažnje nakon napuštanja rijaliti programa "Elita". Nakon isteka ugovora od šest meseci, Mensur je otkrio svoje planove za budućnost, ali i svoje viđenje aktuelnih dešavanja unutar imanja u Šimanovcima.

Ajdarpašić je progovorio o svom odnosu sa devojkom, pa otkrio i da li je sumnja da će ga ona čekati da izađe iz rijalitija.

- Mene sada ispunjavaju neke druge stvari, ja sam uvek znao da je ona dobra devojka, nisam nikada ni sumnjao da će doći do drugačije situacije. Nije bilo dileme ni sa njene, ali ni sa moje strane. Te stvari se ne dovode u pitanje - rekao je Mensur, pa otkrio da li ima u planu da stane na ludi kamen:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam za to čuo iz medija, naravno da imam takve namere i da bih voleo da se to desi u budućnosti. Ne gledam vezu zdravo za gotovo i ne gledam je bezveze. Naravno da planiram to jednog dana u budućnosti - dodao je Mensur za "Estradu iz drugog ugla".

On je takođe prokomentarisao i glavnu temu u rijalitiju o kojoj svi pričaju, a radi se o Mioni Jovanović, Nenadu Aleksiću Ša i Stanislavu Krofki.

- Mioni ne verujem. Ša verujem da se zaljubio i vezao, on se tako lako zaljubi i veže za figuru osobe. On se za to veže i zadržava, a ne za neke suštinske stvari, kako mi se čini po odnosu sad ali i u nekim prethodnim odnosima. Što se nje tiče, kako je raskinula sa Stanislavom tako lako može i sa njim. Verujem da je ona neko ko je sklon tome, čim može da se pokaže u ovom svetlu. Stanislav je bio iskren u odnosu sa Mionom, u redu devojka mu je priredila to što mu je priredila, a on je preboleo i nastavio dalje - govorio je on.

kurir.rs/republika/preneo I. L.

