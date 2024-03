OVAJ POZNATI VODITELJ JE PRVI MUŽ MAJE MARIJANE: Tri godine su bili u braku i dobili ćerku Anđelu, ovako je govorio o razvodu

Pevačica Maja Marijana bila je tokom devedesetih jedno od omiljenih imena na estradnom nebu Srbije. Atraktivnim izgledom mamila je uzdahe muškog dela publike, a svojim glasom uveseljavala sve ostale.

Osim zbog pesama, koje mnogi i danas vole da slušaju, Maja je u medijima bila prisutna i zbog svog burnog ljubavnog života. Pevačica iza sebe ima dva braka iz kojih je dobila dve ćerke Anđelu i Milicu.

Maja Marijana je stariju ćerku dobila je sa poznatim televizijskim voditeljem Željkom Stefanovićem. Njih dvoje su bili u braku 3 godine, a onda su odličili da se raziđu. Ostali su u dobrim odnosima i oboje brinu o ćerki, koja je izgrasla u pravu lepoticu.

Stefanović je svojevremeno govorio o braku sa Majom i otkrio da su ostali u dobrim odnosima.

- Bili smo u braku od 1995. do 1998. i to je bio brak iz ljubavi. Upoznali smo se 1994. u mojoj emisiji ‘Uz nedeljni ručak’ na Trećem kanalu, a kada nam više nije išlo, razveli smo se. Imamo divnu ćerku Anđelu, koja ide kod majke i čuje se sa njom. Anđela je odlična učenica drugog razreda gimnazije i govori savršeno engleski i nemački jezik i bavi se sportom - izjavio je on pre nekoliko godina za domaće medije.

