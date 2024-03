DANIJELA KARIĆ POKAZALA STOMAK U 6. MESECU: Evo kako bogata srpska naslednica izgleda u četvrtoj trudnoći

Pevačica Danijela Karić uskoro će postati mama četvrti put. Iz prvog braka sa fudbalerom Nikolom Martaćem ima ćerku Moniku i sina Filipa, dok sa suprugom Ivanom Mileusnićem ima sina Maksima, a uskoro će se opet ostvariti u ulozi roditelja.

Ona je isprva krila da je u drugom stanju, pa je tek nedavno otkrila da je trudna, te sve prisutne na privatnoj proslavi prijatno iznenadila.

S obzirom na to da se više ne krije, Danijela je sada putem mreža ponosno pozirala sa svojim suprugom. Njih dvoje su bili vidno raspoloženi, a pevačica je u uskoj beloj bluzi pokazala stomak.

- Ljubav je ono što čini vožnju vrednom (Love is what makes the ride worthwhile) - napisala je Danijela u opisu fotografije sa koreografom.

Danijela i Ivan u braku su od 2019. godine, a plesač je zaprosio pevačicu 2018. ispred Hrama Sv. Save.

- Smatram da je Ivan moja druga polovina koja mi je nedostajala da budem potpuna. Neposredan je, spontan, emotivan, vredan, talentovan, vrlo inteligentan, mlad a vrlo samostalan i uspešan. Veliki je radnik i borac, neko ko je proputovao ceo svet i tečno govori ruski i engleski, kao i ja, što ne verujem da je slučajnost - rekla je Danijela jednom prilikom za Story.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

